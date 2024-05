'Avril Lavigne Greatest Hits', il 21 giugno esce la raccolta dei successi della rockstar mondiale

MILANO - La superstar mondiale Avril Lavigne, otto volte nominata ai Grammy e certificata diamante, annuncia l’album “AVRIL LAVIGNE – GREATEST HITS”, una raccolta dei più grandi successi in uscita il 21 giugno per Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment.

Avril Lavigne – Greatest Hits sarà disponibile in pre-order (https://bio.to/AvrilLavigne) in vinile nero da 12″, in CD e in digitale. È inoltre disponibile una versione esclusiva del vinile in colore verde neon. La confezione dell’album include nuove foto e una nota personale ai fan da parte di Avril. I vinili contengono registrazioni bonus precedentemente disponibili solo in formato digitale.

Una compilation essenziale che ripercorre tutte le fasi della carriera pionieristica di Avril e la incorona come una delle icone pop di maggior successo del XXI secolo, “Avril Lavigne – Greatest Hits” include 20 brani selezionati dai fan che abbracciano l’intero arco della sua carriera, dal suo album di debutto “Let Go”, che ha dominato le classifiche nel 2002, fino al suo settimo album “Love Sux“(Elektra/DTA), con i brani “Complicated” certificato 3 volte platino dalla RIAA e “Sk8er Boi” certificato 2 volte platino. Tra le tracce ci sono anche “Bite Me“, “Bois Lie” feat. Machine Gun Kelly e “I’m A Mess” con Yungblud.

Avril Lavigne porterà Greatest Hits in tour per una serie di concerti indimenticabili nel 2024. Il tour partirà il 22 maggio a Vancouver, presso il Rogers Arena, con tappe a Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, Toronto, Charlotte, Nashville, Chicago e altre città prima di concludersi il 18 settembre a Calgary. All Time Low e Simple Plan si uniranno ad Avril in date selezionate come ospiti speciali, mentre Royal & the Serpent e Girlfriends si uniranno a date selezionate come act di apertura.

Amazon offrirà una versione esclusiva in vinile color argento metallizzato di “Under My Skin”, una versione esclusiva in vinile verde 2LP di “Goodbye Lullaby” (con nove tracce bonus) e una versione esclusiva in vinile blu baby opaco di “Avril Lavigne” (con tre tracce bonus). Ci saranno edizioni speciali, come la versione in vinile rosa neon 2LP 12″ di “The Best Damn Thing” con cinque tracce extra. L’album di debutto del 2002 di Avril, “Let Go“, è stato ripubblicato a gennaio 2023 in digitale e in formato vinile 2LP 12” come “Let Go (20th Anniversary Edition)”. Amazon offrirà una versione esclusiva in vinile rosso traslucido 2LP 12″ di “Let Go (20th Anniversary Edition)”.