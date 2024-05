Torna 'Il Libro Possibile': Festival Culturale a Polignano a Mare e Vieste

Il tanto atteso festival culturale "Il Libro Possibile" è pronto a fare il suo ritorno, con appuntamenti a Polignano a Mare (Ba) dal 10 al 13 luglio e a Vieste (Fg) dal 23 al 27 luglio. Diretto da Rosella Santoro, l'evento vedrà la partecipazione di oltre 250 autori ed esperti nazionali ed internazionali provenienti da vari campi del sapere. In anteprima a giugno, il festival ospiterà Massimo Cacciari e Massimo Recalcati.Ritorna anche il "Libro Possibile Special", una serata in lingua inglese dedicata principalmente agli ospiti stranieri. Tra di essi, il 23 luglio sarà presente Taghi Rahmani, definito "il giornalista e attivista più arrestato dell'Iran", marito della vincitrice del Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi, attualmente detenuta nella prigione di Teheran. Sul palco insieme a Rahmani, ci sarà la giornalista iraniana e docente di storia Farian Sabahi, autrice di saggi storici sull'Iran, sullo Yemen e di reportage come "Un'estate a Teheran" e "Islam: l'identità inquieta dell'Europa".Per stimolare un dibattito ampio e costruttivo, l'edizione di quest'anno del festival ha scelto un tema in lingua inglese. Ogni ospite affronterà la domanda che guiderà gli incontri: "Where is the love?" ("Dov'è l'amore?"). Il tema si ispira alla canzone dei Black Eyed Peas del 2003, che denunciava violenze, razzismo e disuguaglianze, interrogandosi sulla presenza dell'amore in una società segnata da guerre e denaro.Rosella Santoro, direttrice del festival, commenta: "Davanti alle atrocità delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, alle violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali nelle moderne autocrazie, plutocrazie e teocrazie, ai femminicidi, al patriarcato, alle elezioni nel mondo tra propagande di ultima generazione e fake news generate da Intelligenza Artificiale, viene da chiedersi con i Black Eyed Peas: 'Mamma, dicci cosa diavolo sta succedendo?'". La narrazione del presente sarà quindi al centro degli incontri del festival.Il cardinale Zuppi e il monsignor Santoro apriranno l'evento, che vedrà la partecipazione di pluripremiati scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, imprenditori, esponenti delle istituzioni e artisti contemporanei. Il festival è sostenuto dalla Regione Puglia, dal partner Pirelli e in collaborazione con la regione Basilicata attraverso l'iniziativa "Basilicata Regione Amica".Inoltre, sarà dedicata una pagina speciale al servizio pubblico sanitario pugliese, con un focus sul Policlinico 'Riuniti' di Foggia e il suo percorso diagnostico-terapeutico per la disforia di genere. Su questo tema si parlerà con Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice e conduttrice TV, nota per il suo impegno nei diritti della comunità LGBT-QIA+.Tra gli ospiti annunciati: Giuseppe Conte, Marco Tronchetti Provera, Massimo Giannini, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Flavia Carlini, Cathy La Torre, Rula Jebreal, Gianrico Carofiglio e molti altri. Inoltre, la corrispondente Rai Giovanna Botteri converserà con la direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif, Agnese Pini, discutendo sulle atrocità delle guerre in corso, prendendo spunto dal romanzo di Pini "Un autunno d'agosto" (Chiarelettere).