Comunali Bari: Michele Laforgia partecipa alla campagna 'Bari, sei la mia città?'

BARI - Questa mattina, Michele Laforgia, candidato sindaco per Bari, ha partecipato al flash mob organizzato al Politecnico per la campagna "Bari, sei la mia città?" lanciata la scorsa settimana da Zona Franka insieme ai sindacati studenteschi Link e Unione degli Studenti.Durante l'evento, gli organizzatori hanno consegnato a Laforgia una piattaforma di richieste e temi cruciali per gli studenti, sui quali i prossimi amministratori della città di Bari dovranno confrontarsi. Tra i problemi evidenziati spiccano la difficoltà di trovare alloggi adeguati e la mancanza di servizi essenziali, con particolare attenzione ai trasporti e alla mobilità sostenibile.Laforgia ha ascoltato attentamente le istanze degli studenti, sottolineando l'importanza di affrontare queste problematiche per migliorare la qualità della vita e il benessere della comunità studentesca a Bari. "Gli studenti rappresentano il futuro della nostra città. È fondamentale garantire loro le condizioni migliori per vivere, studiare e crescere qui," ha dichiarato Laforgia.La campagna "Bari, sei la mia città?" mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni locali sulle sfide quotidiane affrontate dagli studenti, promuovendo soluzioni che rendano Bari una città più accogliente e vivibile per tutti.