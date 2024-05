Comunali Bari, rivoluzione in vista per il Quartiere Libertà: il piano di Vito Leccese

Trasformazioni Imminenti



Il quartiere Libertà è destinato a vivere una "piccola grande rivoluzione" nei prossimi anni, come dichiarato da Leccese. Tra i principali progetti in arrivo, spiccano l'installazione del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e la costruzione della nuova caserma dei carabinieri all'interno della storica manifattura dei tabacchi. Questi interventi non solo valorizzeranno il quartiere, ma contribuiranno anche a potenziare il settore della ricerca scientifica e a migliorare la sicurezza cittadina.



Riqualificazione Urbana e Commerciale



Un altro obiettivo importante è la riqualificazione di via Manzoni, che diventerà nuovamente un punto di riferimento per il commercio cittadino. Questo intervento non solo renderà più vivace e attrattiva la zona, ma contribuirà anche a stimolare l'economia locale e a creare nuove opportunità lavorative.



Riorganizzazione dei Parcheggi



Parallelamente alle trasformazioni urbane, Leccese ha sottolineato l'importanza di riorganizzare il piano dei parcheggi nel quartiere. Questo include una rimodulazione della ZSR (Zona a Sosta Regolamentata) e l'implementazione di un sistema di parcheggi pertinenziali dove possibile. L'obiettivo è semplificare la vita dei residenti e dei fruitori, garantendo un accesso più agevole e una migliore fruizione degli spazi pubblici.



Una Prospettiva di Sviluppo e Benessere



Le proposte di Vito Leccese per il quartiere Libertà promettono di portare cambiamenti significativi e positivi per la città di Bari. Con una combinazione di interventi urbanistici, riqualificazione commerciale e miglioramento delle infrastrutture, il quartiere si prepara a diventare un polo di sviluppo e benessere per i suoi abitanti e per l'intera comunità cittadina.

BARI - Il candidato sindaco del Partito Democratico a Bari, Vito Leccese, ha annunciato ieri su Facebook una serie di progetti che promettono di trasformare il quartiere Libertà in un polo di sviluppo e rinascita per la città.