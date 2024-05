Marin Pongracic del Lecce pre-convocato nella Nazionale croata per gli Europei

Una Pre-Convocazione Importante



Il difensore del Lecce è stato pre-convocato inizialmente come parte di una lista di 30 giocatori. Entro il 9 giugno, il tecnico della Croazia Zlatko Dalic selezionerà i 23 calciatori finali che parteciperanno agli Europei. Pongracic ha buone possibilità di far parte di questa selezione, vista la sua esperienza e le sue prestazioni di alto livello in Serie A.



Sfida Importante nel Girone B



La Croazia è stata inserita nel girone B degli Europei, insieme a squadre di alto livello come l'Italia, l'Albania e la Spagna. Questo significa che Pongracic avrà l'opportunità di sfidare alcune delle migliori squadre d'Europa e dimostrare il suo valore sul campo.

Speranze e Aspettative



Marin Pongracic, 26 anni, ha giocato 35 gare in Serie A con il Lecce e ha dichiarato di essere entusiasta di questa opportunità: "Quando sono arrivato a Lecce, Pantaleo Corvino disse che mi avrebbe aiutato ad andare in Nazionale. Questa pre-convocazione è importante per me, spero di giocare gli Europei". Le sue parole riflettono la determinazione e l'ambizione di un calciatore determinato a raggiungere traguardi importanti nella sua carriera.

- Marin Pongracic, difensore del Lecce, ha ricevuto una prestigiosa pre-convocazione nella Nazionale Croata in vista degli Europei che si terranno dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Questa è una notizia di grande orgoglio per il calciatore e per il club, confermando il suo valore e la sua importanza nel panorama calcistico internazionale.Pongracic è tornato a far parte della Nazionale Croata da qualche mese, disputando gare cruciali contro l'Armenia e la Lettonia in Nations League, oltre a un'amichevole contro l'Egitto. Il suo ritorno in azzurro ha dimostrato la sua costanza e il suo impegno nel rappresentare il proprio paese sul palcoscenico internazionale.