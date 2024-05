Le Parole del Cibo: all’Università di Bari il focus della Settimana della Biodiversità Pugliese

BARI - Food, Estetica e Limite sono le tre parole chiave scelte per gli eventi speciali del cartellone Le Parole del Cibo, realizzati in collaborazione con l’associazione Terra! nell’ambito della Settimana della Biodiversità Pugliese dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’. Dal 22 al 24 maggio 2024 sono in programma tre appuntamenti ad ingresso libero nella Sala Leogrande dell'Ex Palazzo delle Poste in piazza Cesare Battisti a Bari a partire dalle ore 18.30.Nei dibattiti insieme a docenti universitari, giornalisti, influencer, critici enogastronomici l’idea è di analizzare gli interessi e le connessioni che spingono il mondo del cibo lontano dalla sua essenza, con il rischio di sconfinare nello spreco alimentare e nel mancato rispetto della biodiversità.Il primo talk del 22 maggio è dedicato alla parola Food. Il 23 maggio parola ai giornalisti e a una delle fondatrici di Fridays for Future Italia sul tema dell’estetica nel cibo. Obiettivo dell’incontro è capire quali sono gli effetti economici, ambientali e sociali del cibo che è sempre più esteticamente perfetto. Chiudono il cartellone Le Parole del Cibo venerdì 24 maggio 2024 lo scrittore e direttore dell’associazione Terra! E il docente di diritto agrario e il docente di fisica della materia. Dialogheranno sul tema del limite e di quanto è necessario per tutelare il valore del cibo.Approfondisci su https://www.regione.puglia.it/web/filiere-agroalimentari/-/le-parole-del-cibo-dal-21-al-24-maggio-quattro-eventi-speciali-per-la-settimana-della-biodiversit%C3%A0-pugliese?redirect=%2Fweb%2Fagricoltura