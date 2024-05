Comunali Bari, Vito Leccese incontra i residenti di Loseto: 'Dobbiamo finire il parco Mizzi il prima possibile'

BARI - Questa mattina, nel cuore del quartiere Loseto a Bari, il candidato sindaco del Partito Democratico, Vito Leccese, ha incontrato i residenti nel parco Mizzi per discutere dei progetti realizzati e di quelli ancora in cantiere. Attraverso un post su Facebook, Leccese ha sottolineato l'importanza di completare al più presto i lavori nel parco, definendolo uno dei più belli della città e un luogo fondamentale per la socialità e il rafforzamento della comunità.“Dobbiamo finire il prima possibile questo parco,” ha spiegato Leccese, “per me tra i più belli della città, un luogo di socialità che rende più forte la comunità.” Utilizzando l’hashtag #andiamoneiquartieri, il candidato ha voluto mettere in evidenza il suo impegno a essere presente nelle varie aree della città, ascoltando le esigenze dei cittadini e promuovendo interventi che migliorino la qualità della vita urbana.Durante l'incontro, Leccese ha dialogato con i residenti sulle necessità del quartiere, ascoltando suggerimenti e preoccupazioni. Il parco Mizzi, già in parte riqualificato, rappresenta un punto di aggregazione cruciale per la comunità locale e il completamento dei lavori è considerato una priorità per rendere l’area ancora più fruibile e accogliente.Il candidato sindaco ha ribadito la sua visione di una Bari più inclusiva e partecipativa, dove gli spazi pubblici svolgono un ruolo chiave nel favorire l'interazione tra i cittadini e nel rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Leccese ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra amministrazione comunale e cittadini per portare avanti progetti che rispondano realmente alle esigenze della popolazione.Il post su Facebook ha ricevuto numerosi commenti di sostegno, con molti residenti che hanno espresso apprezzamento per l'attenzione rivolta al quartiere Loseto e per l’impegno dimostrato nel portare avanti progetti di riqualificazione urbana. La partecipazione attiva dei cittadini è stata sottolineata come un elemento fondamentale per il successo delle iniziative proposte.