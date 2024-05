Charles Leclerc vince il GP di Monaco: prima vittoria stagionale nel suo Principato

via F1 fb

Charles Leclerc ha trionfato nel Gran Premio di Monaco, ottava prova del Mondiale di Formula 1, regalando alla Ferrari una vittoria tanto attesa quanto emozionante. Il pilota monegasco ha dominato la gara dall'inizio alla fine, tagliando il traguardo davanti alla McLaren di Oscar Piastri e all'altra Ferrari di Carlos Sainz.La partenza del GP di Monaco è stata caratterizzata da un brutto incidente che ha coinvolto Sergio Perez e le due Haas di Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg. Fortunatamente, tutti i piloti sono rimasti illesi. Nonostante questo episodio, la gara è proseguita senza ulteriori interruzioni, permettendo a Leclerc di mantenere il comando con una guida impeccabile.Per Leclerc, questa vittoria ha un significato particolare. È la sua prima affermazione sul circuito di casa, dove in passato aveva ottenuto la pole position due volte senza riuscire a concludere la gara. Visibilmente commosso, il pilota della Ferrari ha dichiarato: "Non ci sono parole per spiegare la mia gioia. È una gara talmente difficile, lo prova il fatto che due volte ci avevo provato e non ero riuscito a vincere. Questa è la corsa che mi ha fatto sognare di diventare pilota."Leclerc ha dedicato la vittoria a suo padre, scomparso nel 2017, spiegando quanto fosse significativo per lui vincere proprio a Monaco. "Negli ultimi 15 giri poi non pensavo a guidare, ma solo a mio papà, perché questo era il nostro sogno," ha commentato il monegasco.Leclerc ha espresso gratitudine verso il team Ferrari e il pubblico che lo ha sempre sostenuto: "Ho fatto una gara attenta ma negli ultimi giri ho potuto spingere un po', perché la Ferrari era perfetta. Devo ringraziare il team che mi ha dato una macchina fantastica e il pubblico che mi ha sostenuto sempre."