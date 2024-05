Nuovo episodio di turbolenze in volo con 12 feriti, di cui 8 trasportati in ospedale

A pochi giorni di distanza dall'incidente sull'aereo della Singapore Airlines, in cui un uomo è morto per un malore e ci sono stati circa cento feriti, si è verificato un nuovo episodio di turbolenze in volo. Questa volta, il volo coinvolto è partito da Doha e diretto a Dublino, mentre stava sorvolando la Turchia. Il Boeing 787-9 Dreamliner della Qatar Airways ha subito forti turbolenze che hanno provocato il ferimento di 12 persone, tra cui 6 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio.All'arrivo a Dublino, il velivolo è stato accolto dai servizi di emergenza, tra cui la polizia aeroportuale e i vigili del fuoco. Otto dei feriti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre gli altri quattro hanno ricevuto assistenza medica sul posto.Qatar Airways ha comunicato alla BBC che "un piccolo gruppo" di persone ha subito "ferite minori". La compagnia ha avviato un’indagine interna per comprendere meglio le cause delle turbolenze. Nonostante l'incidente, il traffico aereo nello scalo di Dublino non ha subito rallentamenti o cancellazioni, e le operazioni di soccorso si sono svolte rapidamente ed efficientemente.Il recente incidente della Qatar Airways segue quello grave avvenuto lo scorso 21 maggio su un volo della Singapore Airlines. Un uomo inglese di 73 anni è morto a causa di un malore provocato dalle forti turbolenze che hanno colpito l'aereo, partito da Londra e diretto a Singapore. La gravità della situazione ha costretto l'aereo ad un atterraggio di emergenza a Bangkok. Durante l'incidente, l'aereo è sceso bruscamente di circa 2000 metri in soli 5 minuti, passando da un'altitudine di 11.300 a 9.500 metri. Oltre all'uomo deceduto, più di 100 persone sono rimaste ferite, tra i 211 passeggeri e i 18 membri dell’equipaggio a bordo.