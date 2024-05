Comunali Bari, Vito Leccese: 'Welfare di comunità per il futuro della città'

Le Iniziative Proposte



Alleanza con il Terzo Settore e gli Operatori Sociali : Leccese prevede di sottoscrivere un’alleanza forte con il terzo settore e con gli operatori sociali. Questa collaborazione mira a creare una rete di supporto più solida e capillare, capace di rispondere efficacemente alle diverse esigenze della comunità.

Aumento delle Competenze dei Centri Famiglia : I centri famiglia nei quartieri saranno potenziati, aumentando le loro competenze e capacità di intervento. Questi centri diventeranno punti di riferimento essenziali per le famiglie, offrendo supporto e risorse in modo capillare.

Accoglienza Diffusa per la Grave Marginalità : Saranno organizzati interventi mirati per l'accoglienza in forma diffusa delle persone in situazioni di grave marginalità. Questo approccio mira a garantire un sostegno più efficace e personalizzato, riducendo l'isolamento e l'esclusione sociale.

Integrazione delle Persone con Disabilità, Migranti e Anziani: Un altro pilastro del programma di Leccese è l'integrazione delle persone con disabilità, dei migranti stranieri e degli anziani. Verranno sviluppati progetti specifici per favorire l'inclusione e la partecipazione attiva di questi gruppi nella vita della comunità.

Utilizzo degli Spazi Scolastici per Contrastare la Povertà Educativa: Gli spazi scolastici saranno utilizzati anche nel pomeriggio per attività volte a contrastare la povertà educativa. Questa iniziativa mira a offrire opportunità educative e ricreative ai giovani, contribuendo a ridurre il divario educativo.



La Co-Programmazione e la Valorizzazione delle Competenze



Leccese sottolinea l'importanza della co-programmazione con il mondo della cooperazione e della valorizzazione delle competenze sociali ed educative interne al Comune e nei cinque Municipi. Questo approccio integrato e partecipativo è visto come fondamentale per il passaggio da un welfare di servizio a un welfare di comunità.



Verso una Bari Più Giusta e Solidale



Il progetto di Vito Leccese mira a trasformare Bari in una città più giusta, inclusiva e solidale. L'idea è quella di creare un welfare di comunità in cui tutti i cittadini concorrano all’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita per tutti. Questo cambiamento richiede uno sforzo collettivo e una visione condivisa, elementi che Leccese si impegna a promuovere e realizzare nel suo mandato.



In conclusione, il candidato sindaco del Pd, Vito Leccese, propone un programma ambizioso ma concreto per il futuro di Bari, basato su una forte rete di welfare di comunità, capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e di costruire una città più inclusiva e solidale.

BARI - Il lavoro svolto da Antonio Decaro negli ultimi anni ha gettato le basi per un sistema di welfare robusto e inclusivo a Bari. Questa eredità rappresenta un punto di partenza imprescindibile per il futuro della città, come sottolineato dal candidato sindaco del Partito Democratico, Vito Leccese, in un recente post su Facebook.Leccese ha espresso l'importanza di continuare e potenziare i presidi di welfare già realizzati sul territorio per garantire la tutela dei diritti di tutti i cittadini. Nei prossimi cinque anni, ha dichiarato, l'obiettivo principale sarà il rafforzamento della spesa sociale attraverso una serie di iniziative chiave.