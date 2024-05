Comunali Lecce, Leuca, Frigole e Parco delle Cave: i comizi di Salvemini di questa settimana

LECCE - Dopo il comizio di domenica 19 maggio, che ha portato in piazza migliaia di cittadini a sostegno della candidatura di Carlo Salvemini, prosegue la campagna elettorale del sindaco, per le strade, nelle piazze della città. Questa settimana si terranno tre comizi e ogni mattina passeggiate nei quartieri per incontrare cittadini e commercianti.Domani alle 19.30 a Parco Tafuro si terrà il primo comizio di quartiere della settimana. Seguirà il comizio del 22 maggio a Frigole, in Piazza Bertacchi, per finire sabato pomeriggio alle 19.30 con il comizio al nuovo Parco delle Cave.