'Boomerang': lo spettacolo risultante dal Laboratorio 'Dalla scrittura alla messa in scena'

LOCOROTONDO - Il prossimo sabato 25 Maggio alle ore 19:30, presso Villa Mitolo a Locorotondo, avrà luogo lo spettacolo "BOOMERANG", prodotto dal laboratorio "Dalla Scrittura alla Messa in Scena" curato da Hakuna Matata in collaborazione con Artè L’officina del Talento."BOOMERANG" è il frutto di una collaborazione intensa tra genitori e adolescenti che si sono impegnati in un confronto generazionale. Durante il laboratorio, sia adulti che ragazzi sono stati coinvolti in ogni fase della realizzazione dello spettacolo teatrale, partendo dall'ideazione e dalla scrittura dei testi, fino alla messa in scena effettiva.Divisi inizialmente in gruppi distinti, adulti e minori hanno poi unito le proprie esperienze in un'esperienza collaborativa che ha portato alla creazione di uno spettacolo che riflette la complessità delle dinamiche familiari e intergenerazionali.La regia dello spettacolo è affidata ad Annalory Fullone, mentre i movimenti scenici sono curati da Tania Vinci. Sul palco, un cast composto da Arianna Calderaro, Daniela Colucci, Francesca Girolamo, Angelica Loliva, Claudio Micoli, Cristian Nardelli, Renan Nerys, Michele Nucci, Vincenzo Nucci, Francesca Palmisano, Gianna Palmisano, Nunzia Romanazzo, e Marianna Valentini.La serata sarà introdotta dalla Dott.ssa Emanuela Di Donna, pedagogista, e moderata dalla Dott.ssa Gresia Baccaro, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice dell’area socio-affettiva del progetto IL GIROTONDO DELL’EDUCAZIONE.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 371 3655091 o inviare un'email a info@treruote.net. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà presso ARTÈ L'OFFICINA DEL TALENTO, in Via Carlo Alberto della Chiesa n.9.