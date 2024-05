Comunali Lecce: sindaco Salvemini prosegue la mobilitazione quartiere per quartiere

LECCE - Il sindaco Carlo Salvemini non rallenta il passo nella sua campagna elettorale, continuando a portare il suo messaggio strada per strada, quartiere per quartiere. Domani, mercoledì 15 maggio, alle 19:30 sarà la volta del comizio presso Piazzetta Congedo, nel cuore del quartiere San Lazzaro.L'obiettivo è quello di incontrare direttamente i cittadini, ascoltare le loro esigenze e illustrare le proposte e i progetti per il futuro della città. Il confronto diretto con i residenti rappresenta un punto cruciale della strategia del sindaco Salvemini, che punta a una campagna elettorale vicina alle persone e alle loro reali necessità.Ma non finisce qui: il culmine della mobilitazione è fissato per domenica 19 maggio, quando è previsto il primo grande comizio di coalizione in Piazza Sant'Oronzo. Sarà un'occasione importante per presentare ufficialmente il programma elettorale e coinvolgere tutti i sostenitori nella fase cruciale della campagna.La presenza di Salvemini e dei suoi alleati in Piazza Sant'Oronzo sarà un momento di grande partecipazione civica e di condivisione delle idee per il futuro della città. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a contribuire con le proprie idee e aspettative per una Lecce migliore e più inclusiva.