Trinitapoli: I.C. Garibaldi-Leone vince il primo premio al 24° Concorso Internazionale Rossomandi

- L'Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, con indirizzo musicale a Trinitapoli, ha aggiunto nuovi successi al suo palmarès con una prestigiosa vittoria al 24° concorso internazionale "Florestano Rossomandi" a Bovino, in provincia di Foggia.Durante due fine settimana distinti, nei giorni 4-5-10-11-12 maggio, presso l'Auditorium dell'I.C. Monti Dauni, i giovani musicisti dell'istituto hanno ottenuto risultati eccellenti, culminati con una votazione di 95/100 e la conquista del primo premio nella loro categoria.L'evento è stato un'occasione unica per vivere una serie di emozioni attraverso la musica, con una grande partecipazione e un finale carico di soddisfazioni. La presenza di dirigenti scolastici e musicisti ha arricchito ulteriormente l'esperienza, confermando il livello di eccellenza raggiunto dai giovani talenti.Il concorso ha coinvolto diverse sezioni, dalla musica classica al canto moderno, dal pianoforte agli archi, dalla chitarra alla fisarmonica fino alle percussioni. La commissione giudicatrice, composta da docenti di fama internazionale, ha espresso una valutazione positiva sulle performance dei partecipanti.I docenti dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone di Trinitapoli hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai loro studenti, sottolineando l'impegno e la dedizione dimostrati durante la preparazione e l'esibizione.Questa vittoria rappresenta non solo un riconoscimento per il talento dei giovani musicisti, ma anche un'importante testimonianza del valore dell'istruzione musicale e dell'impegno delle scuole nel promuovere la cultura e l'arte tra i giovani.