Vladimir Luxuria premiata con il Tapiro d'Oro a Striscia la Notizia

COLOGNO MONZESE - Questa sera, su Canale 5 alle 20:35, Striscia la Notizia riserva un momento di ribalta per Vladimir Luxuria, consegnandole il tanto discusso Tapiro d'Oro. La decisione arriva dopo un confronto acceso con l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi, Francesco Benigno, il quale ha rivolto alla conduttrice del reality insulti trasfobici.Luxuria, nota attivista per i diritti LGBTQ+, risponde con fermezza: «Quello che dovevo dire l’ho già detto. Lui ora può dire quello che vuole, ma io non risponderò più». La conduttrice aggiunge un commento significativo: «Benigno ha recitato in un film (“Mary per sempre”), in cui ci sono tanti insegnamenti contro la transfobia, che è una brutta malattia».Questo è il primo Tapiro d'Oro che Luxuria riceve in carriera, segnando un momento significativo in cui il dibattito sulla trasfobia viene portato all'attenzione pubblica. Il servizio completo sarà trasmesso stasera su Striscia la Notizia.