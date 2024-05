Contrada Nepta a Bitetto, presto la bonifica dell'area: risultato della sinergia tra Dipartimento regionale e Comune

BARI - Da area inquinata e discarica abusiva ad area verde: il sito di Contrada Nepta, a Bitetto (Ba), dopo oltre due decenni di contenziosi tra comune e proprietari, si appresta ad essere bonificato. Si è aperta, difatti, la gara per la progettazione esecutiva della bonifica che porterà ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale dell’intera area. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente della Regione Puglia che ha espresso soddisfazione per un risultato che riguarda la vita e la salute di un’intera collettività, come anche il valore e la bellezza paesaggistica del territorio.Il progetto di bonifica è il risultato dell’impegno e della stretta collaborazione tra il Dipartimento regionale, con la sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, il sindaco e l’amministrazione del comune di Bitetto, che negli anni si sono mobilitati per raggiungere, innanzitutto, la caratterizzazione del sito, che è risultato effettivamente contaminato, come validato da Regione, Arpa Puglia e Asl Bari e, ad oggi, per arrivare alla sua definitiva bonifica e riqualificazione.Il progetto di bonifica di Contrada Nepta, comunica l’assessore regionale, prevederà, al termine dei lavori di messa in sicurezza, un’area verde in cui saranno piantumate varietà ed essenze arboree specifiche che aiutino a migliorare la qualità del suolo e la successiva restituzione del territorio alla collettività.