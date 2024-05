CONVERSANO - Tutto pronto per la XX edizione della “Festa della Ciliegia” di Conversano, che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno e organizzato dall’associazione ricreativa e culturale “Kruger” e l’associazione “Sapori in Conversano”. Martedì 28 maggio la tre giorni conversanese sarà presentata ufficialmente nella conferenza stampa che si terrà martedì 28 maggio 2024, alle 9.30, presso la Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura, alla presenza dell’assessore regionale Donato Pentassuglia. Nasce quest’anno "La Via della Ciliegia Ferrovia”: un collegamento virtuale ma non troppo tra Conversano e Turi, dove, nello stesso week-end, è in programma la “Sagra della Ciliegia Ferrovia”. A Conversano si comincia venerdì e si andrà avanti per tutto il week-end, per un ricco programma che mette al centro “Sua maestà”, la ciliegia Ferrovia, ma nel quale sono previste decine di appuntamenti tra spettacolo, intrattenimento, approfondimento e gastronomia. Tra le iniziative di spicco, il “Mercatino Troppo Buono”, una vera e propria via del gusto che guiderà i visitatori attraverso le delizie enogastronomiche locali. Inoltre, walking tour e ciclopasseggiate tematiche permetteranno di esplorare il territorio in modo innovativo.Non mancheranno momenti di approfondimento sull'educazione alimentare, oltre all’imprescindibile e costante dialogo con il Comune di Turi, anch'esso impegnato nella promozione del prodotto cerasicolo, grazie all’Associazione “In Piazza”. La volontà è quella di creare un vero e proprio ponte attraverso la realizzazione di iniziative che, mettendo in contatto le due cittadine, daranno la possibilità a turisti, visitatori ed avventori, di fare esperienza degli eventi promossi nelle stesse giornate da entrambi i territori. Ma l'apice della “Festa delle Ciliegie” sarà la II edizione di "Sua Maestà la Ciliegia di Conversano", l'iniziativa di marketing territoriale che chiuderà questa XX edizione in grande stile. L’evento vedrà il coinvolgimento e l’incontro di professionisti ed interpreti dell’alta ristorazione, della sommellerie, della mixology e dei servizi di sala regionali e nazionali, con importanti esperti del mondo della comunicazione e della promozione, che insieme vivranno un’esperienza immersiva e totalizzante, innescando un processo virtuoso di esaltazione dell’identità territoriale, attraverso la diffusione della conoscenza del rinomato “Oro rosso delle Puglie”. Influencer, opinion leader, food blogger nonché esperti del turismo enogastronomico e giornalisti delle più note testate avranno il compito di raccontare e condividere i saperi, i sapori e le policromie della terra di Conversano.

VENERDÌ 31 MAGGIO

Ore 19:30:

Inaugurazione XX Edizione “Festa delle Ciliegie” con interventi autorità civili e religiose;

Apertura “Cherry Houses”, stand di promozione del prodotto ciliegia, C.so D. Morea;

Apertura del “Mercatino Troppo Buono”, stand enogastronomici, C.so Umberto I;

Animazione territoriale con artisti di strada, centro storico

SABATO 1° GIUGNO

Dalle ore 11:00 a mezzanotte:

“Cherry Houses”, stand di promozione del prodotto ciliegia, C.so D. Morea

“Mercatino Troppo Buono”, stand enogastronomici, C.so Umberto I

Grande Giostra con cavalli galoppanti, Piazza Castello

Ore 18:00: Visita guidata gratuita nel centro storico, in collaborazione con l’InfoPoint turistico

Dalle ore 19:30: Animazione territoriale con artisti di strada, centro storico

Ore 20:00: Talk “Le Ciliegie di Conversano: dalla Terra alla Tavola”, Torre poligonale

Ore 21:00: Spettacolo Circo Lua, Grande Giostra – Piazza Castello

DOMENICA 2 GIUGNO

Ore 10:00: Ciclopasseggiata gratuita nell’agro conversanese, punto di ritrovo Via Padre Michele Accolti Gil n. 10, a cura di

Bicicletteria Urbana

Dalle ore 11:00 a mezzanotte:

“Cherry Houses”, stand di promozione del prodotto ciliegia, C.so D. Morea

“Mercatino Troppo Buono”, stand enogastronomici, C.so Umberto I

Grande Giostra con cavalli galoppanti, Piazza Castello

Ore 17:00: Ciclopasseggiata con E-Bike da Conversano a Turi, punto di ritrovo Via Padre Michele Accolti Gil n. 10, a cura di

Bicicletteria Urbana

Ore 18:00: Visita guidata gratuita nel centro storico, in collaborazione con l’InfoPoint turistico

Ore 19:00: Street concert, “A voz do Brazil” - Donatello D’Attoma, pianoforte | Andrea Campanella, Clarinetto, Largo San Cosma

Ore 19:30: Animazione territoriale con artisti di strada, centro storico

Ore 20:30: Street concert, “A voz do Brazil” - Donatello D’Attoma, pianoforte, Andrea Campanella, Clarinetto, Largo San Cosma

SABATO 1° GIUGNO

Accoglienza e sistemazione degli ospiti presso le strutture ricettive partner

DOMENICA 2 GIUGNO

Colazione in Villa Garibaldi

Passeggiata nel Centro storico con visita al patrimonio culturale di Conversano

Fruizione lenta e sostenibile del territorio e dell’agro conversanese

Visita alla Masseria Didattica Minoia e brunch-pic nel ciliegeto

Evento serale di gala presso Castello Marchione

Durante l’intera festa, sarà possibile usufruire del servizio navetta SAC da e per Turi; usufruire del servizio risciò del progetto

Sac Mari tra le mura; visitare le chiese ed i musei che osserveranno orari di apertura pomeridiani.