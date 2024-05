Country Market a Tagliatelle: appuntamento a Lecce

LECCE - Domenica 19 maggio, dalle ore 11.00 alle 19.00, Tagliatelle a Lecce ospita la nuova edizione del Country Market organizzato da Amaranta APS.L’evento mette in mostra i brand made in Italy e di artigianato in una cornice di pregio da poco restituita alla città dopo un intervento importante di rigenerazione: sarà quindi l’occasione ideale per scoprire nuovi marchi e talentuosi artisti e artigiani assieme ad una struttura storica che oggi rappresenta un polo di cultura e socialità.Il market vedrà la partecipazione di giovani designers, artigiani e artisti dell’hand made che avranno modo di esporre le loro creazioni che vanno dalla moda sostenibile all’home decor.Novità di questa edizione sono i laboratori: a partire dalle 11.30 laboratorio di uncinetto per bambini durante il quale potranno apprendere le basi di questa antica e intramontabile arte; Chakra Hands, invece, mette a disposizione un laboratorio per adulti, su prenotazione e a pagamento, per approcciarsi alla tecnica di intreccio manuale del macramè. Ai partecipanti sarà fornito tutto il materiale necessario tra cui una scheda esplicativa con testi, schemi e disegni alla scoperta dei nodi principali per dare vita a una piccola creazione (info e prenotazioni al: 3770878495).Un evento irrinunciabile per coloro che amano andare alla scoperta di nuovi brand e scovare prodotti, capi e accessori unici.