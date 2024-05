Protocollo d'intenti per l'internazionalizzazione delle imprese: al via sinergia tra Unsin e Camera di Commercio Italo Orientale

BARI - L'internazionalizzazione delle imprese italiane si conferma un'opportunità strategica per stimolare la crescita economica del Paese, contrastando la stagnazione e contribuendo all'incremento del fatturato aziendale e del PIL. In questo contesto, il ruolo delle organizzazioni rappresentative delle imprese diventa cruciale nel promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per competere efficacemente sui mercati globali.Per questo motivo, l'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (Unsic) e la Camera di Commercio Italo Orientale hanno deciso di unire le forze attraverso la firma di un protocollo d'intenti. L'accordo, finalizzato a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, sarà sottoscritto e illustrato nel corso di un incontro che si terrà martedì 21 maggio alle ore 10.30 presso la sede dell'Unsic in Corso Vittorio Emanuele II n. 180 (primo piano), a Bari.All'incontro interverranno la Presidente Provinciale dell'Unsic di Bari, Maria Michela Nardone, e il Presidente della Camera di Commercio Italo Orientale, Antonio Barile. Saranno presenti anche rappresentanti delle imprese interessate all'internazionalizzazione, oltre a esperti del settore che forniranno contributi e prospettive sulle opportunità e le sfide legate alla presenza sul mercato internazionale.L'evento rappresenta un importante passo avanti nell'ambito della collaborazione tra le istituzioni e le imprese per favorire lo sviluppo e la crescita del tessuto economico locale, nonché per consolidare la presenza delle aziende italiane sui mercati esteri.