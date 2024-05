Vicenza-Taranto: il match clou del ritorno del primo turno dei Play Off di Serie C

- L'attesa è alle stelle per il match clou del ritorno del primo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C, che vedrà sfidarsi Vicenza e Taranto. La gara, che si disputerà oggi alle 21 presso lo stadio "Menti" di Vicenza, promette scintille e grandi emozioni per gli appassionati di calcio.Dopo la sconfitta 0-1 subita allo "Iacovone" nella partita di andata, i jonici dovranno dare il massimo per ribaltare il risultato e qualificarsi al secondo turno della fase nazionale. Per farlo, il Taranto dovrà vincere con almeno due gol di scarto (2-0) contro un Vicenza che, vantando una migliore posizione in classifica rispetto ai pugliesi al termine della fase regolare della Serie C, punterà a difendere il vantaggio ottenuto nell'incontro d'andata.Il Taranto, che giungerà a Vicenza con la ferma determinazione di invertire il corso della sfida, schiererà come esterni Calvano e Ferrara, con il regista Bifulco a dirigere le operazioni a centrocampo. In attacco, occhi puntati su Kanoutè e Fabbro, pronti a sfoderare il loro talento per accendere la rimonta.Dall'altra parte, il Vicenza, consapevole della propria forza e determinazione, scenderà in campo con l'obiettivo di gestire il vantaggio ottenuto nella partita d'andata. Sulle fasce, Tronchin e Costa cercheranno di mettere in difficoltà la difesa avversaria, mentre il trequartista Della Morte orchestrerà il gioco offensivo. In avanti, Ferrari e Greco saranno i punti di riferimento per sferrare le letali incursioni verso la porta avversaria.L'ambiente sarà infuocato, con entrambe le tifoserie pronte a sostenere a pieno i propri colori. Gli jonici potranno contare sul sostegno di 1200 tifosi che faranno sentire il proprio calore e incitamento per guidare la squadra verso la vittoria.A dirigere il match sarà l'arbitro Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, in provincia di Napoli, pronto a garantire il rispetto delle regole e l'equità sul terreno di gioco.Non resta che attendere con trepidazione l'inizio di questa sfida epica, destinata a lasciare un segno nella storia del calcio italiano. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, per consentire a tutti gli appassionati di non perdersi neanche un attimo di questa emozionante battaglia sul campo.