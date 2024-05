CRISPIANO (TA) - Venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno a Crispiano torna il Carnevale di Primavera. Colori, fiori e sapori saranno protagonisti per due giorni di festa e puro divertimento. - Venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno a Crispiano torna il Carnevale di Primavera. Colori, fiori e sapori saranno protagonisti per due giorni di festa e puro divertimento.





Sarà un grande raduno dei Carnevali del Sud Italia, arricchito anche dalla presenza delle delegazioni del Montenegro e del Perù, con ben tre postazioni per la presentazione dei gruppi in sfilata, arricchite dall'ottima gastronomia locale, rappresentata dall’eccellenza delle bombette e delle orecchiette.





Le sfilate sono previste sia nella serata di venerdì 31 maggio e sia in quella del 1° giugno, sempre alle ore 20.00 con partenza da via Lecce, per poi proseguire sui corsi principali del centro cittadino. Tante maschere libere sono attese da ogni parte della Puglia, assieme ai gruppi organizzati provenienti da Misterbianco (Catania), Massafra, Castrovillari (Cosenza), Gallipoli, Cirigliano (Matera), Statte, Sava, Grottaglie e Martina Franca, oltre ovviamente ai gruppi locali di Crispiano.





Venerdì 31 maggio, al termine della sfilata alle ore 22.00, ci sarà la musica di Ciccio Riccio in tour sul palco allestito in piazza Madonna della Neve.





Il Carnevale di Primavera a Crispiano è organizzato dall’associazione Chitros, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Crispiano.