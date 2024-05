'Primavera Mediterranea', inaugurazione itinerante a Bari

BARI - Si terrà venerdì 31 maggio 2024, alle ore 11.00, l'inaugurazione itinerante di Primavera Mediterranea, l’evento realizzato con il patrocinio della Città di Bari e riconosciuto a livello nazionale come esempio di promozione di pratiche virtuose nell'utilizzo dello spazio pubblico. Per la partenza della nona edizione, sarà prevista una una passeggiata con partenza in Via Sparano ad angolo con Via Abate Gimma, così da accompagnare i giornalisti lungo i giardini che saranno allestiti nel centro murattiano. Il tema del 2024 è intitolato Nature & Future e la "visita guidata" degli allestimenti sarà realizzata alla presenza di Antonio Decaro, Sindaco della città di Bari, di Carla Palone, Assessora alla Città produttiva e al Mare del Comune di Bari, di Filomena Rossiello, direttrice artistica dell’evento, e di Simona Dantone, Responsabile Marketing del main sponsor MV Line.Primavera Mediterranea nasce nel 2012 con l'intento di rendere fruibili nel centro di Bari delle installazioni “green” realizzate dalle aziende florovivaistiche del territorio. Oggi il capoluogo pugliese si presenta come una moderna smart city, attenta ai temi della sostenibilità e dotata di una sensibilità moderna e ambientalista, e la manifestazione trasformerà Bari in una vera e propria oasi diffusa in cui ossigenare il corpo e lo spirito: un giardino in cui tutto è bellezza, stile, natura.