Dalle 5 Stelle d'Oro Lecce alla Zona Cesarini, Premio a Daniele Bartocci

LECCE - Dal Premio 5 Stelle d'Oro della Cucina Italiana a Lecce (ricevuto lo scorso marzo) al premio Renato Cesarini 2024. Altro riconoscimento per il professionista food Daniele Bartocci, volto tv e giudice del talent-show Sky sul gourmet "King of Pizza" ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli di Dovilio Nardi (detentore 8 Guinness World Record). - Dal Premio 5 Stelle d'Oro della Cucina Italiana a Lecce (ricevuto lo scorso marzo) al premio Renato Cesarini 2024. Altro riconoscimento per il professionista food Daniele Bartocci, volto tv e giudice del talent-show Sky sul gourmet "King of Pizza" ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli di Dovilio Nardi (detentore 8 Guinness World Record).





Si è svolto lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi (con cena di gala all’Hotel Federico II) la nona edizione del prestigioso Premio Renato Cesarini (seguito da Sky, Rai e Mediaset) durante il quale Bartocci è stato eletto miglior giovane giornalista dell’anno 2024 alla presenza di numerosi big del mondo imprenditoriale e sportivo tra cui Luciano Spalletti (CT Nazionale Italiana), Prof. Matteo Bassetti e l’ex Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.





Un illustre riconoscimento per Bartocci che fa seguito a quello di eccellenza dell’anno 2023 in ambito food ricevuto Piazza Affari Milano durante la cerimonia Innovation&Leadership Le Fonti Awards 2023, ma anche al premio 100 Eccellenze Italiane ricevuto a Montecitorio (Camera dei Deputati) nei mesi scorsi e al Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana lo scorso marzo in Puglia.





Gli amori per il panorama sport e food rappresentano da sempre il mix caratterizzante di Daniele Bartocci, pluripremiato professionista del mondo food (Sviluppo Nuovi Mercati nota azienda agroalimentare) nonché personaggio televisivo del talent-show King of Pizza Italiana Pizzaioli del world guinness-man Dovilio Nardi. Al Premio Cesarini 2024 per il mondo wine protagonista assoluto è stato l’imprenditore vitivinicolo della Toscana Tony Sasa (Tenuta il Palagio).





Un riconoscimento che fa seguito a quello di eccellenza dell’anno 2023 in ambito food ricevuto a inizio aprile a Piazza Affari Milano durante la cerimonia Innovation&Leadership Le Fonti Awards. Proprio a Piazza Affari Daniele Bartocci era stato incoronato a inizio aprile come food manager dell’anno 2023 "per essere uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale nel suo settore".





Gli amori dello sport e food rappresentano da sempre il mix fondante del dna Daniele Bartocci, pluripremiato professionista del mondo food (Sviluppo Nuovi Mercati nota azienda agroalimentare) nonché volto tv anche per il 2023 del talent-show King of Pizza che andrà presto in onda su Sky – Canale Italia. Programma in cui si sfidano maestri pizzaioli gourmet giunti da tutta Italia, ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli del world guinness-man Dovilio Nardi.





Oltre al Cesarini negli ultimi tempi Daniele Bartocci aveva ricevuto illustri premi: tra essi il premio Food and Travel Awards 2022, la Top10 Bar Awards di Milano (eletto tra i migliori 10 professionisti italiani food&beverage nell’horeca), il premio blog dell’anno 2022, il Myllennium Award (nel 2020 premiato dal Presidente Coni Malagò e dall’ex Ministro Spadafora),il premio Overtime e il premio Margherita al Castello della Regina per la comunicazione d’eccellenza in ambito food.