Ditonellapiaga torna con il nuovo album 'Flash': 'C'è tutto ciò che ho combinato in questi mesi'

Un ritorno atteso e gradito da critica e pubblico. Qui dentro c’è tutto ciò che ho combinato in questi mesi. Ci ho messo il cuore, il fegato, la mia testa dura come il marmo e anche qualche movimento di bacino a piacimento. È venuto fuori questo intruglio, non so se sia buono da mangiare, ma da ascoltare mi piace tantissimo.” - Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, torna con il nuovo disco 'Flash'. fuori oggi, venerdì 10 maggio per BMG/Dischi Belli.

Pubblicato a distanza di due anni dall’album d’esordio Camouflage, Flash è l’obiettivo perfetto per mettere a fuoco l’animo camaleontico e versatile di Margherita. Coinvolgente viaggio sonoro in 10 tracce – 6 brani inediti in aggiunta ai già editi Fossi come te, È tutto vero, Mary, Tu con me hai chiuso - il nuovo album di Ditonellapiaga offre autentiche miscellanee di vita quotidiana vissute da poliedrici personaggi, fotografati anche dalle preziose collaborazioni che arricchiscono la tracklist.

L’incredibile gioco di contrasti di Flash parte con l’esplosiva Ti dirò, seguito dai singoli DNA feat. Coma_Cose, Fossi come te e Tu con me hai chiuso dominati da ritmati riff di chitarra. Ad aprire la parentesi intima e introspettiva di FLASH il brano Come prima feat. Fulminacci, profonda ballad che profuma di cantautorato e intimità. Le melodie pop-urban ed esotiche di Una feat. Gaia sono il perfetto riscaldamento per una session dance scatenata sulle note di È tutto vero, Mary e Non resisto feat. Whitemary. A concludere questo istrionico progetto discografico il forte grido all’amore di Pazza di te.

Ditonellapiaga presenterà FLASH e incontrerà i suoi fan anche in occasione di tre speciali instore a Torino, Roma e Napoli. I dettagli:

• venerdì 10 maggio – Torino @Off Topic (Via Giorgio Pallavicino, 35) ore 18.30

• sabato 11 maggio – Roma @Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti, 263) ore 17.00

• giovedì 16 maggio – Napoli @The Spark Creative Hub (Via degli Acquari) ore 18.30

Le tracce di FLASH e i brani più iconici di Margherita saranno portati on stage in occasione del FLASH TOUR 2024, gli imperdibili appuntamenti live prodotti da Magellano Concerti. Inaugurato con il live nella sua Roma, già sold out, il FLASH TOUR 2024 farà poi tappa a Mestre, Milano, Bastia Umbra, Montecassiano, Bra e Castiglione della Pescaia.