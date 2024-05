È morto il giornalista Franco Di Mare a 68 anni

ROMA - Franco Di Mare, noto giornalista e volto storico della Rai, è deceduto oggi all'età di 68 anni, dopo una battaglia contro il mesotelioma. La famiglia ha annunciato la triste notizia con una nota: "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari, oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie".Franco Di Mare aveva rivelato pubblicamente la sua malattia il 28 aprile scorso durante una puntata del programma "Che tempo che fa". In quell'occasione, aveva spiegato che il suo tumore era "legato alla presenza di amianto nell'aria e si contrae tramite la respirazione di particelle di amianto, senza rendersene conto". Durante il suo intervento, Di Mare aveva anche criticato la Rai per la mancanza di supporto: "Capisco che ci siano ragioni sindacali e legali, io chiedevo lo stato di servizio, l'elenco dei posti dove sono stato per sapere cosa si potrebbe fare. Non riesco a capire l'assenza sul piano umano, persone a cui davo del tu che si sono negate al telefono. Trovo un solo aggettivo: è ripugnante"."La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell'esperienza del programma di inchiesta 'Frontiere' da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell'amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell'azienda tutta". È quanto si legge in una nota della Rai."Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro". Queste le parole dell'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha espresso il suo cordoglio per la perdita del collega e amico.Franco Di Mare lascia un grande vuoto nel mondo del giornalismo italiano, ricordato per il suo impegno, la sua professionalità e il coraggio con cui ha sempre svolto il suo lavoro.