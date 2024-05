Emma, online il video di 'Femme Fatale'

E' online il video di “Femme Fatale”, nuovo singolo di Emma disponibile in radio e in digitale.

Il video segue i ritmi serrati ed ipnotici di Femme Fatale, brano elettro pop con un ritornello dal sapore dance che si inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale intrapreso da Emma nell’ultimo anno, confermandone la sua versatilità e la capacità di reinventarsi mettendosi sempre alla prova. Il brano è scritto da Jacopo Ettorre, che ha composto la musica insieme a Jvli e Starchild, produttori della canzone.

Il video, diretto da Giulio Rosati e prodotto da Borotalco.tv, è stato presentato in anteprima sabato 18 maggio nelle città di Roma e Milano con un evento a sorpresa per i fan, organizzato in collaborazione con Urban Vision.

«L’idea dell’Urban Stage è nata quasi per caso chiacchierando con Emma – afferma Gianluca De Marchi, CEO e Founder di Urban Vision Group – Volevamo creare qualcosa di speciale e innovativo, che potesse spettacolarizzare al massimo l’uscita del nuovo video di Emma “Femme Fatale” e, allo stesso tempo, coinvolgere i fan e la città in un’esperienza unica. Da qui l’idea di creare un luogo “fisico” dove far incontrare Emma con il suo pubblico, e allo stesso tempo “digitale” per permettere il broadcasting del video. Abbiamo così creato un vero e proprio evento urbano, aperto e accessibile a tutti. Ringrazio dunque anche Capitol Records Italy e Universal Music Italia per questa collaborazione estemporanea e coinvolgente».