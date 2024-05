En Plein Air: nel foggiano i 150 anni dell'impressionismo

FOGGIA - Il 15 aprile del 1874 si tenne la prima mostra di un gruppo di pittori che avrebbe rivoluzionato la storia dell’arte. Quel giorno nacque ufficialmente il movimento degli impressionisti. Per celebrare i 150 anni della corrente artistica che si sviluppò in Francia e che trovò la sua ispirazione nel Romanticismo, nel Verismo e nel Lirismo, l’associazione culturale, artistica, scientifica e ambientale Utò-Lo Spazio della Luce propone un workshop dal titolo “En Plen Air”, in cui si potrà entrare nel vivo della pittura dei grandi maestri. Il workshop, che verrà condotto da tre pittori del territorio foggiano Andrea Petrillo, Cleonice Di Muro e Alessandro Tommasone, si svilupperà in due giornate. Sabato 11 maggio, dalle ore 18 alle 19.30, presso la sede dell’associazione Utò-Lo Spazio della Luce, sita in Lucera (Foggia) in via Pignatelli 14, si terrà un incontro introduttivo sull’Impressionismo rivolto ai partecipanti del workshop. Il giorno dopo, sabato 12 maggio, dalle ore 10 alle 16, il workshop diventerà pratico, attraverso la performance in “En Plen Air” degli iscritti all’iniziativa che si terrà nel fascinoso bosco ai margini del Lago Pescara, del comune di Biccari (Foggia), sotto i piedi del “Cornacchia”, il monte più alto di Puglia con i suoi 1151 metri.

Nei 150 anni dell’Impressionismo, che si stanno festeggiando in tutto il mondo, anche in Puglia, dunque, su iniziativa dell’associazione culturale Utò-Lo Spazio della Luce, si riporterà attraverso il “vero” questo movimento cruciale per la storia dell’arte. Come scrisse il drammaturgo francese di metà XIX secolo Stéphane Mallarmé nel suo celebre testo Edouard Manet e gli Impressionisti: “Ecco cosa non si comprende ancora a sufficienza, è che non si fa un paesaggio, una marina, una figura; si fa l’impressione di un’ora della giornata in un paesaggio, in una marina, su un volto”. Inizialmente adoperata dai pittori francesi dell’Ottocento della scuola di Barbizon, la cosiddetta arte “al di fuori” (en plein air) diventa con gli impressionisti in Francia e i Macchiaioli in Italia il metodo più usato dai pittori. Si adopera un formato medio-piccolo per supporto, facendo ricorso a una pennellata veloce e approssimativa a causa dei veloci mutamenti della luce. Si intende restituire sulla tela le sensazioni e le percezioni visive che il vero, osservato all’aria aperta, comunica nelle diverse ore del giorno, nelle diverse condizioni di luce, sino a fare dell’en plein air una pittura di ricerca.

Questa è la biografia dei docenti del workshop “En Plein Air”. Alessandro Tommasone, classe 1996, nativo di San Giovanni Rotondo, sin da bambino il mondo attorno gli suscitava grande curiosità ed è per questo che inizia a dedicarsi al disegno, cosi da poter analizzare e creare ciò che nel mondo non era presente ma nei suoi occhi sì. Ha recentemente conseguito il diploma di secondo livello presso l’Accademia di belle arti di Napoli.

Andrea Arcangelo Petrillo, Foggiano, classe 1989, studia Beni culturali e Storia dell'arte presso le università di Foggia e Bari. Decide di intraprendere la strada di pittore, ispirandosi a Caravaggio e i caravaggeschi. Titolare di uno studio d’arte, opera a Lucera. Alcune sue opere sono presenti nel Museo Vescovile di Lucera, nella Chiesa San Giovanni Battista in Lucera e nella Chiesa “Stella Maris” di Manfredonia.

Cleonice Di Muro, classe 1993, originaria di Lucera, ha un percorso che si sviluppa come una vibrante narrazione di passione e dedizione all’arte. Il suo viaggio artistico ha radici profonde nella formazione accademica, coronata dal conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello in Arti Visive presso l'Accademia di Belle Arti di Bari, con il massimo dei voti. Questa fase iniziale ha gettato solide basi per il suo successivo sviluppo artistico, ma è stato il richiamo delle sue origini a portarla di nuovo nella sua città natale, Lucera. Qui, ha aperto uno studio in Via Pignatelli 10, dove condivide la sua passione insegnando tecniche pittoriche ad adulti e bambini. La poetica pittorica di Cleonice Di Muro si manifesta attraverso sfumature di colore che danno vita a paesaggi lontani o astratti, emergendo sulla tela come parole incise.

Per info e costi sul workshop “En Plein Air” si può contattare il numero telefonico 3272079118 o scrivere una mail a utospaziodellaluce@gmail.com. I post sono limitati, le iscrizioni saranno aperte sino all’8 maggio.