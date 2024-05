Erica Mou, la cantautrice pugliese pubblica il nuovo singolo e annuncia il tour

“La festa del santo” il nuovo singolo di Erica Mou, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 7 giugno. Con la sua potente indole comunicativa e una straordinaria capacità di scrittura, affinata in anni di esperienze creative nel mondo della musica, del teatro, del cinema e della letteratura, Erica Mou è una delle voci più sensibili del panorama contemporaneo. La sua arte è una fusione elegante di performance musicali, parola e arti sceniche.

A pochi giorni dall'inaugurazione del tour estivo, torna con un nuovo singolo, "La festa del santo", un brano che evoca l'atmosfera di una festa di paese, mescolando l'eccitazione e il disorientamento tipici di questi eventi.

Tra giostre, pagliacci, elefanti e zucchero filato, in una sera d'estate prende forma un addio che suona come un malinconico e coinvolgente tango, sostenuto da battiti di mani, chitarre classiche, un violino struggente e dal sapore agrodolce della verità.

“La festa del santo” intreccia gli elementi di una realtà tangibile, che tutti abbiamo assaporato almeno una volta, con le riflessioni personali e sentimentale della protagonista del racconto, dipingendo un affascinante panorama di nostalgia, amore e crescita.

Erica Mou parla del brano: L'ispirazione di questa canzone è chiarissima: la festa patronale, le giostre, un tipo di amore “finto tonto” che tanto mi piace raccontare, la difficoltà di comunicare all'altro e di guardarsi allo specchio, la ciclicità di certi appuntamenti che tornano immutabili da quando siamo piccoli ma all’interno di vite di anno in anno più complesse, casa mia.

Il nuovo tour di Erica Mou, iniziato il 25 maggio dal Premio LaMiaTerra di San Marco in Lamis (FG), proseguirà con numerosi appuntamenti in tutta Italia. Nei concerti di Orbetello (GR), Bari, Casalecchio di Reno (BO) e Marcialla (FI) l’artista sarà accompagnata da due splendidi musicisti come Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla, con i quali condivide da tempo il palco.

Inoltre, il 7 giugno Erica Mou prenderà parte a “Un altro Genere di Forza”, il primo festival dedicato alla forza delle donne, sostenuto dalla fondazione Una, Nessuna e Centomila, mentre il 13 e 14 giugno e il 21 luglio tornerà in scena con Concita De Gregorio per il reading “Un’ultima cosa”, dedicato alla bellezza, alla forza e alla luce del femminile.





Erica Mou in tour:

25 maggio - San Marco In Lamis (FG) - Premio “La Mia Terra” (in solo)

31 maggio - Orbetello (GR) - I Luoghi del Tempo

7 giugno - Martina Franca (TA) - Festival Un altro Genere di Forza (in solo)

13 giugno – Piacenza - UN’ULTIMA COSA

reading con Concita De Gregorio al cortile Ex Caserma Cantore

14 giugno – Bologna - UN’ULTIMA COSA, reading con Concita De Gregorio per Repubblica delle Idee,

Arena del Sole, ore 15, sala de Bernardinis

27 giugno – Bologna - reading “Sempre, ovunque con te mi troverai” con Concita De Gregorio

una serata speciale per l’anniversario della strage di Ustica al Museo per la Memoria

28 giugno – Parma - Festival della Parola, Lettera a una ragazza del futuro

reading con Concita De Gregorio

2 luglio - Bari – UNA HOTELS Regina Bari - CUBO LIVE

7 luglio - Grigno (TN) - Loc. Barricata - Lagorai d’Incanto (in solo)

12 luglio - Casalecchio di Reno (BO) - Corti, Chiese e Cortili

13 luglio - Marcialla (FI) - Sagra dell'Aria Bona

21 luglio – Lecce - Festival “Teatro dei Luoghi” - UN’ULTIMA COSA, reading con Concita De Gregorio -

Ex Monastero degli Olivetani

2 agosto - Termoli (CB) - Alta Marea Festival (in solo)