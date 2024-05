Bari: lavori di scavo per la posa di cavi a media tensione

BARI - La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche rende noto che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la posa di cavi a media tensione per conto di Enel Distribuzione, da domani, 1 giugno, e fino al 20 giugno, con apposita ordinanza, sono stati disposti il divieto di sosta e la chiusura al transito veicolare del tratto di via Francesco Netti compreso tra via Brigata Regina e via Mirenghi.

Sarà comunque garantito il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso, mentre il restringimento della carreggiata sarà annunciato dall’apposita segnaletica e dalla presenza di movieri per gestire al meglio il traffico.

Inoltre, per consentire l’esecuzione degli stessi lavori, da oggi, 31 maggio e fino al 10 giugno sono stati disposti il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata su via Mirenghi, nel tratto compreso tra via Francesco Netti e corso Mazzini.