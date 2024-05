Errico Porzio apre la sua quattordicesima pizzeria: inaugurazione nel centro di Bari

BARI - L’appuntamento a Bari con Errico Porzio, il bravo e dinamico pizzaiolo napoletano, è per oggi 14 maggio a partire dalle ore 18.30, per l’apertura della sua nuova pizzeria, in Corso Vittorio Emanuele 111.La nuova sede, in una delle vie più famose del capoluogo pugliese, gode di un dehors con 80 coperti e di una sala interna, con 60 posti.Al servizio dei clienti ci saranno 2 forni, più uno per il senza glutine. La pizzeria d’esordio in Puglia è la quattordicesima apertura di Errico Porzio, con gestione diretta.Il menù è suddiviso in varie sezioni, con moltissime referenze: pizze speciali, social, classiche (delle quali è possibile scegliere anche la versione “A rot e carrett”), senza glutine e vegane.Non mancheranno le tipiche fritture napoletane: montanare, crocchè, frittatine di pasta, arancini, calzoni ripieni e ciabatte.Come sua abitudine, anche a Bari Errico Porzio ha stretto un accordo con un’associazione di volontariato: “In Con Tra”, impegnata nell’assistenza ai senza fissa dimora e alle famiglie indigenti.In occasione dell’apertura, Porzio offrirà la pizza a tutti coloro che parteciperanno all’inaugurazione del nuovo locale: