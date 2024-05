Estate 2024: la Puglia meta più amata dagli Italiani, Salento in testa per vacanze outdoor, slow, green e pet friendly

Masseria Samali



Il Salento: Destinazione Prediletta



Il Salento si conferma la destinazione prediletta, complice la crescente passione per vacanze outdoor, slow, green e pet friendly. Con il 31,6% delle preferenze, il Salento supera la Costiera Amalfitana (28,9%) e il Lago di Garda (23,6%). La regione offre un'ampia gamma di attività all'aperto, dalla bicicletta all'equitazione, dal nuoto a sport più adrenalinici come il rafting e il deltaplano. La natura incontaminata e l'autenticità dei luoghi sono un richiamo irresistibile.



Sostenibilità e Comfort



La sostenibilità è una priorità per il 50% dei turisti, che cercano strutture eco-friendly e prodotti a km 0. La compagnia degli amici a quattro zampe è altrettanto importante, con strutture che offrono servizi pet-friendly. Le ville a uso esclusivo sono la scelta ideale per chi desidera comfort, indipendenza e privacy. Un’opzione sempre più popolare, con un incremento del 48,9% rispetto al 2023.



Nuovi Servizi per Esperienze Uniche



Giammarco Bisogno, Amministratore Delegato di Emma Villas, sottolinea come il vacation rental sia in continua evoluzione. Le ville offrono ora servizi aggiuntivi come dispensa fornita all’arrivo, esperienze artistiche e wellness, e flessibilità nelle prenotazioni. "Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di offrire un servizio di altissimo livello che soddisfa appieno le aspettative dei nostri ospiti", afferma Bisogno.



Mete Internazionali e Nuove Opportunità



Oltre alle destinazioni italiane, molti italiani (circa 6 su 10) sceglieranno anche l’estero, con preferenze per Spagna, Grecia, Portogallo e Costa Azzurra. Chiara Travels, nuovo brand di Emma Villas, offre immobili di pregio in Europa, mantenendo l'eccellenza del modello Emma Villas.



Il Grand Tour Italiano



Emma Villas, con oltre 600 ville in 15 regioni, permette di riscoprire l’Italia da Nord a Sud, offrendo ai proprietari vantaggi come reddito garantito e protezione assicurativa. "Affidare una proprietà ad Emma Villas significa benefici immediati e la possibilità di miglioramenti sostenibili grazie a Emma Villas ReHome", conclude Bisogno.



ROMA - L'estate 2024 si preannuncia memorabile, con i primi dati che indicano 65,8 milioni di turisti stimati tra italiani e stranieri, oltre 266 milioni di presenze e una spesa che supererà i 43 miliardi di euro. La previsione di crescita è significativa: entro 10 anni potrebbe valere il 12% del PIL italiano. Ma dove trascorreranno le loro vacanze gli italiani? Oltre 8 su 10 (84,4%) resteranno in Italia, prediligendo vacanze all'insegna di attività all'aria aperta (75,3%) o del relax (66%), con un’attenzione crescente alla sostenibilità (59,2%) e al pregio (64,3%).Un trend in aumento è quello delle vacanze di pregio, confermato dall'Osservatorio Emma Villas che registra un +6,4% di prenotazioni di ville e casali rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo è il ritratto dell'estate degli italiani secondo una ricerca di AstraRicerche per Emma Villas, azienda leader nel vacation rental, che evidenzia come gli italiani desiderino esperienze autentiche e comfort.