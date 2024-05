Europa League, Gasperini non ha mezze misure: l'Atalanta trionfa in finale con un netto 3-0

via Atalanta Calcio fb



La partita inizia con l'Atalanta subito aggressiva. Dopo un'uscita volante con i pugni di Musso su Wirtz, la squadra bergamasca crea il primo vero pericolo. Ruggeri crossa da sinistra, Scamacca va di testa ma viene ostacolato. Al 12', l'Atalanta passa in vantaggio: Zappacosta trova Koopmeiners che illumina il gioco, cross basso per Lookman che anticipa Palacios e segna. L'entusiasmo dei tifosi bergamaschi esplode.



L'Atalanta continua a pressare. Al 19', il Bayer risponde con un tiro deviato di Stanisic. Un minuto dopo, Scamacca calcia fuori. Al 22', Djimsiti viene ammonito per un fallo su Palacios. Al 26', Lookman raddoppia: dopo un errore di Adli, salta Xhaka e segna un gol spettacolare. È 2-0 per l'Atalanta, con festeggiamenti in panchina e tensione palpabile in quella del Bayer.



Il Bayer prova a reagire ma senza successo. Al 32', Scamacca prova dal limite ma il tiro è debole. Al 35', Grimaldo fallisce un'opportunità d'oro davanti a Musso. Poco dopo, Scamacca rischia grosso su Adli ma riceve solo un giallo. Al 43', De Ketelaere sfiora il tris con un sinistro parato da Kovar. Xhaka prova da lontano nel recupero, ma senza fortuna. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per l'Atalanta.



Secondo Tempo: Lookman sugella il trionfo



La ripresa vede subito cambi: Boniface per Stanisic nel Bayer e Scalvini per Kolasinac nell'Atalanta, quest'ultimo costretto a uscire per un problema muscolare. Al 12', Pasalic sostituisce De Ketelaere. Poco dopo, Frimpong spreca una buona occasione su un cross di Adli. L'ammonizione di Zappacosta arriva al 14'.



Al 24', Xabi Alonso cambia due giocatori: Andrich per Palacios e Hlozek per Grimaldo. La stanchezza si fa sentire, con ammonizioni per Lookman e Andrich. Al 30', l'Atalanta chiude la partita: Pasalic recupera palla, serve Scamacca che lancia Lookman. L'anglo-nigeriano segna il suo secondo gol con un altro splendido tiro a giro. È 3-0, con i giocatori dell'Atalanta che corrono ad abbracciare Lookman, autore di una prestazione eccezionale.



Nel finale, Musso blocca un tiro di Wirtz, mentre Touré sostituisce Scamacca. Tella e Schick entrano per Wirtz e Frimpong, ma il Bayer non riesce a reagire. L'Atalanta di Gasperini domina dall'inizio alla fine e conquista la vittoria dell'Europa League con un perentorio 3-0. È un trionfo meritatissimo per la squadra bergamasca.

DUBLINO - Gian Piero Gasperini conferma la sua filosofia anche nella finale: Koopmeiners al fianco di Ederson a centrocampo, mentre in attacco schiera Scamacca, De Ketelaere e Lookman. Anche Xabi Alonso mantiene le sue scelte per il Bayer Leverkusen, con Hincapié a sinistra e Wirtz, Frimpong, e Adli davanti.