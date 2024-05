Europee: Decaro fa tappa a Trinitapoli per sostenere Anna Maria Tarantino

MICHELE MININNI - Martedì sera, 28 maggio, il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro, candidato alle elezioni europee per il Partito Democratico, ha visitato Trinitapoli per sostenere la lista "Trinitapoli Buona Politica" della candidata sindaca Anna Maria Tarantino. L'incontro si è svolto in Via Vittorio Veneto, dove Decaro ha parlato ai cittadini e ai candidati della lista n. 2 in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.Durante il suo intervento, Decaro ha affrontato vari temi di interesse nazionale su cui l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) sta lavorando, invitando Anna Maria Tarantino a impegnarsi intensamente per il bene pubblico e a portare avanti una politica a 360 gradi a favore dei cittadini di Trinitapoli. Ha condiviso alcuni esempi della sua esperienza come primo cittadino di Bari, sottolineando l'importanza di una gestione amministrativa dedicata e competente.Presente all'evento anche Bernardo Lodispoto, presidente della provincia Barletta-Andria-Trani (Bat), che ha espresso il suo sostegno a Decaro: "Antonio Decaro è uno di noi, rappresenta il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani e siamo certi che saprà portare in Europa le nostre istanze con la passione e l'orgoglio che lo hanno sempre contraddistinto."L'incontro ha visto una buona partecipazione dei cittadini di Trinitapoli, che hanno ascoltato con interesse le proposte e le esperienze condivise dai relatori. La visita di Decaro è stata un'importante occasione per rafforzare il sostegno alla candidatura di Anna Maria Tarantino e per discutere delle sfide e delle opportunità future per il comune ofantino.