Giunta: rilascio locali ex ospedale Covid alla Fiera del Levante

BARI - La Giunta regionale ha approvato oggi un accordo, frutto della collaborazione con l’Ente Fiera del Levante e Nuova Fiera del Levante, per il rilascio dei padiglioni utilizzati per l’ex ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari. Grazie anche al contributo dell’Avvocatura regionale, verranno immediatamente liberate e messe a disposizione per attività fieristiche le aree dei padiglioni 7 (ex hub vaccinale), 10 (1° piano), la hall 160 di via Verdi e il parcheggio 15. Questi spazi saranno pronti per essere riutilizzati con minimi interventi, che verranno eseguiti rapidamente sulla base delle progettazioni di Asset e a cura del Provveditorato-Economato della Regione Puglia.Per quanto riguarda i padiglioni 18, 13 (galleria), 11 e 9 (piano terra), la Fiera del Levante avrà sei mesi di tempo per decidere se mantenere le strutture e gli impianti per usi legati a esposizioni e manifestazioni di tipo medico, scientifico o formativo. Questi padiglioni sono dotati di infrastrutture avanzate, tra cui impianti idrico-elettrici, cablaggi, tubi per gas medicali, sistemi per la pressione negativa, condizionamento e filtraggio, e spazi per attività assistenziali sanitarie.Grazie a questa pianificazione, la Fiera potrà programmare con maggiore efficienza le proprie attività e organizzare saloni ed esposizioni come previsto dal calendario degli eventi.: È stato approvato uno schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia - Dipartimento Welfare e l’Università del Salento - Dipartimento Ingegneria dell’Innovazione. L'accordo mira alla definizione e allo sviluppo di misure per valorizzare il patrimonio delle ASP (Aziende di servizi alla persona) della Regione Puglia.: La Regione Puglia ha espresso parere non favorevole nell’ambito di una procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) statale per un progetto di impianto agro voltaico da 96,83 MW situato a Ascoli Satriano (FG), contrada Perillo, proposto da SCS Sviluppo srl.