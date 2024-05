Fasano, 'Bicincittà': successo dell'iniziativa di solidarietà per sostenere Mattia De Carolis

FASANO (BR) - Nella mattinata di domenica 26 maggio 2024, alle 8.30, si è tenuta con grande successo l'edizione annuale di "Bicincittà", l'iniziativa promossa dall'ASD "Antonio Narducci" di Pezze di Greco, in collaborazione con la Pro Loco "Ulivo Vivo" e il Frantoio Monsignore. L'evento ha visto la partecipazione del Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, che ha portato i saluti della Regione Puglia e del Presidente Michele Emiliano. - Nella mattinata di domenica 26 maggio 2024, alle 8.30, si è tenuta con grande successo l'edizione annuale di "Bicincittà", l'iniziativa promossa dall'ASD "Antonio Narducci" di Pezze di Greco, in collaborazione con la Pro Loco "Ulivo Vivo" e il Frantoio Monsignore. L'evento ha visto la partecipazione del Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, che ha portato i saluti della Regione Puglia e del Presidente Michele Emiliano.





L'iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di trascorrere una mattinata piacevole in compagnia, pedalando per le strade del nostro territorio e sostenendo la causa di Mattia De Carolis, un giovane coraggioso che sta lottando per la sua vita.





Nella mattinata, il Consigliere Gioia ha visitato Mattia a casa sua, accompagnato da commoventi abbracci da parte dei suoi genitori. La settimana scorsa, il Consigliere Gioia era già stato a trovarli insieme al Direttore Generale dell'ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, dimostrando così un forte impegno nel fornire supporto alle famiglie in questo momento difficile.





Il ricavato dell'evento, grazie anche al contributo degli sponsors, sarà devoluto a supporto delle spese sanitarie di Mattia, che continua a combattere con grande determinazione.





Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all'evento "Bicincittà" e che hanno dimostrato il loro sostegno a Mattia De Carolis. La solidarietà e l'unità della nostra comunità sono fondamentali per affrontare le sfide più difficili. Continuiamo a sostenere Mattia nella sua battaglia per la vita.





Per ulteriori informazioni sull'evento e sul sostegno a Mattia, si prega di contattare l'ASD "Antonio Narducci". Per info 3277972664.