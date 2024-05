Felicity torna con 'Colmaredentro' in collaborazione con il musicista Hevia

Una voce che conquista sin dal primo ascolto. Dal 16 maggio esce in digitale ‘Colmaredentro’, il brano che segna il ritorno sulla scena musicale di Felicity, la cantante italo-australiana, che ha partecipato all’edizione 2023 di X Factor, arrivando ai bootcamp nella squadra di Morgan. Il nuovo singolo, pubblicato su etichetta Senza Dubbi e scritto dalla stessa artista con Anastasia Brugnoli e Veronica Marchi, racconta di attese e di speranze, ma anche di colmare quel vuoto che ognuno si porta dentro. Il brano è impreziosito dal suono della cornamusa del musicista spagnolo Hevia.‘Colmaredentro’ verrà presentato durante Arena di Pace, l’evento che affronta i temi di giustizia e diritti, in programma Sabato 18 Maggio 2024 presso l’Arena Di Verona, con la presenza di Papa Francesco.

‘''Sono cresciuta con la mia famiglia divisa in due dal mondo – spiega Felicity - ogni volta che nonna veniva a trovarci era una festa ed era un momento speciale, ma quando doveva ripartire, era sempre come quando le feste finiscono e rimangono tanti bei ricordi e tanta nostalgia. L’ultima volta sono ripartita io, quella volta dall’Australia ci siamo date un ultimo saluto. Cosa ci ha divise? In mezzo c’è il mare, che collega tutto e tutti, quel mare che colma le distanze, quel mare che nonna dopo la guerra ha solcato con la nave da Trieste per andare a raggiungere nonno nella speranza di una vita migliore. Quel mare che quando guardi l’orizzonte non puoi che pensare a chi sta laggiù chissà quanto oltre quella linea. C’è stata una scelta sonora accurata nell’arrangiamento di questo brano, una ricerca di sonorità che trasportino lontano, il tutto completato dalla caratteristica e bellissima cornamusa di Hevia’’.

Una melodia coinvolgente che rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Felicity e ti trasporta nel suo magico mondo dove, la sua capacità di attraversare generi e di brillare in contesti diversi, la rende una figura eclettica e di impatto nella scena musicale contemporanea.