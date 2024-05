Festeggiamenti Masci in Puglia: tappe a Taranto e a Bari

BARI - I festeggiamenti del Masci Puglia, che hanno coinvolto tutte le comunità pugliesi e i gruppi locali dell'Agesci, si sono svolti dal 3 al 5 maggio con una serie di eventi memorabili che hanno celebrato il 70º compleanno del movimento scout adulto.Il Masci, movimento degli scout adulti, conta circa 6000 iscritti e 400 comunità sparse su tutto il territorio nazionale. Fondato il 20 giugno 1954 da Mario Mazza, il Masci ha una lunga storia di impegno nel promuovere valori di solidarietà, giustizia e pace.La celebrazione del 70º compleanno del Masci è stata caratterizzata da una staffetta che ha portato in giro per l'Italia una mostra che racconta la storia del movimento e i suoi valori. Lo slogan delle celebrazioni, "Più Vita alla Vita", riflette l'impegno degli adulti scout nel contribuire positivamente alla società.A Taranto e Bari, due convegni hanno affrontato tematiche importanti, come l'Enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco e la relazione tra lo Scautismo e l'Enciclica "Laudato Sii". Inoltre, sono stati organizzati laboratori su vari argomenti, tra cui l'importanza dell'acqua, il cyberbullismo, la legalità e l'accoglienza dei migranti.La manifestazione a Taranto è stata arricchita da visite guidate alla città e dalla partecipazione del sindaco, che ha augurato lunga vita al movimento. A Bari, la festa si è svolta in Piazza Odegitria e ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale del Masci e del Presidente del Comitato Agesci, festeggiando anche i 50 anni dell'Agesci.Durante la giornata sono stati organizzati laboratori sulla pace, l'Agenda 2030, i migranti e il lavoro manuale. La Masci Music Band ha tenuto un concerto di canzoni scout, mentre la giornata si è conclusa con il taglio di una torta e la lettura di un messaggio di auguri.Gli eventi hanno anche rappresentato un'occasione per avviare una raccolta fondi per tre progetti significativi: la donazione di una Culla Termica al Centro di Prima Accoglienza di Lampedusa, la realizzazione del Bosco dell’Educazione ad Argenta e la costruzione di un Laboratorio di Falegnameria nello Zambia.L'impegno e la solidarietà dimostrati durante i festeggiamenti del Masci Puglia testimoniano la forza e la rilevanza del movimento nel promuovere valori di fratellanza, giustizia e impegno sociale.