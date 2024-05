Forza Italia Bari presenta i suoi candidati al Comune e ai 5 Municipi: nuove energie e prospettive per una Bari migliore

BARI - Dopo la diffusione del programma di lista, Forza Italia Bari si appresta a presentare ufficialmente i suoi candidati per il Comune e i 5 Municipi. L'evento avrà luogo domani dalle 11 presso il Grande Albergo delle Nazioni, e sarà un'occasione per conoscere le persone che porteranno avanti la visione del partito per la città.Il rinnovamento è la parola d'ordine, con un'attenzione particolare alle nuove energie e alle competenze professionali. Tra i candidati, il 50% sono donne, dimostrando l'impegno di Forza Italia per la promozione della parità di genere nella politica locale. Inoltre, numerosi giovani, molti dei quali alla loro prima esperienza elettorale, porteranno freschezza e innovazione al partito.Il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, sarà presente all'evento per sostenere i candidati e condividere la visione di Forza Italia per il futuro di Bari. La stampa è invitata a partecipare e a conoscere da vicino le persone che si impegnano per un cambiamento positivo nella città.Forza Italia Bari guarda al futuro con fiducia e determinazione, con l'obiettivo di fare la differenza e contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.