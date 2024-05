Festival fuTURi possibili: Castellaneta, 7-9 maggio 2024

CASTELLANETA - Castellaneta si prepara ad accogliere un evento dedicato al futuro sostenibile del territorio e al turismo responsabile: il Festival fuTURi possibili, in programma nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2024 presso Palazzo Baronale di Castellaneta, a partire dalle ore 19:00.L'iniziativa, organizzata da Visit Terra delle Gravine in collaborazione con l'associazione Ermes - Le arti come passione e patrocinata dal Comune di Castellaneta, nasce con l'obiettivo di promuovere la partecipazione sociale, lo sviluppo turistico sostenibile e il benessere della comunità.Durante i tre giorni del festival, si terranno dibattiti e confronti tra professionisti del settore turistico, associazioni e cittadinanza, con l'intento di esplorare le opportunità offerte dal turismo responsabile e sostenibile nelle aree interne del territorio.Tra i relatori previsti, spiccano nomi di rilievo nel panorama del turismo e della valorizzazione del territorio, come Giacinto Marchionna, Angela Masi, Angelofabio Attolico, Antonio Lombardo, Graziano Cennamo, Daniela Campora e Domenico Gigante. Durante le sessioni saranno affrontati temi cruciali come l'organizzazione di una destinazione turistica, il ruolo del Terzo Settore nella gestione dei beni pubblici, la valorizzazione delle tradizioni locali e molto altro.Oltre ai momenti di confronto, il festival offrirà anche momenti di intrattenimento, con esibizioni musicali del Savio Vurchio Trio e di Antonio Patella, oltre a una degustazione a km0 con prodotti forniti da Coldiretti, Grotte di Sileno e Nadia Sushi.Il Festival fuTURi possibili si presenta dunque come un'occasione unica per riflettere sul futuro del territorio e per contribuire attivamente alla sua crescita e valorizzazione, attraverso un approccio turistico consapevole e sostenibile.