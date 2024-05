Serie A, Lecce vs Atalanta: anteprima della partita

FRANCESCO LOIACONO – Domani alle 18, al “Via del Mare”, si terrà uno scontro cruciale tra il Lecce e l’Atalanta, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre entreranno in campo con obiettivi ben definiti: i salentini cercheranno la vittoria per confermarsi al tredicesimo posto in classifica, mentre i bergamaschi proveranno a conquistare i tre punti per rimanere in corsa verso la qualificazione alla Champions League.Il Lecce scenderà in campo con una formazione aggressiva, affidandosi alla determinazione di giocatori chiave come Ramadani e Blin sulle fasce, il regista Dorgu a centrocampo, e l'attacco guidato da Krstovic e Piccoli.Dall'altra parte, l'Atalanta punterà sulle prestazioni dei suoi talenti, con Pasalic e Ruggeri impegnati sulle fasce, Miranchuk a supporto dell'attacco e la coppia Scamacca-El Bilal in avanti.Ad arbitrare la sfida sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Nel confronto d'andata, disputato al "Gewiss Stadium", i lombardi hanno ottenuto la vittoria per 1-0. Tuttavia, nell'ultimo incontro tra le due squadre in massima serie a Lecce, avvenuto il 9 novembre 2022, sono stati i salentini a prevalere per 2-1. Durante quella partita, il Lecce ha preso il comando con Baschirotto al 29', raddoppiando con Di Francesco al 30', mentre Zapata ha accorciato le distanze per l’Atalanta al 40'.La partita promette quindi emozioni e tensione, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti cruciali per i rispettivi obiettivi di stagione.