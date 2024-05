Aggressione a Giovinazzo: arrestato 49enne per violenza contro il comandante della Polizia Locale

GIOVINAZZO – Un 49enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato ieri pomeriggio a Giovinazzo dopo aver insultato e aggredito il comandante della Polizia Locale all’esterno di un bar situato in piazza Vittorio Emanuele II. L'episodio, avvenuto alla presenza di diversi testimoni, è stato anche ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona.Il comandante Vito Bovino ha invitato l’uomo, che si trovava in sella al suo scooter, a indossare il casco protettivo come previsto dalla legge. Tale richiesta ha scatenato l’ira del 49enne, che ha iniziato a insultare pesantemente gli agenti presenti con frasi ingiuriose. Quando gli è stato chiesto di fornire i propri documenti personali, l'uomo ha reagito violentemente, sferrando un pugno al volto del comandante Bovino.A seguito dell'aggressione, il comandante è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Don Tonino Bello di Molfetta, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni. Il 49enne, invece, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Dovrà rispondere dei reati di minaccia, rifiuto a fornire le proprie generalità, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.L'accaduto ha destato sconcerto nella comunità di Giovinazzo, dove il comandante Bovino è conosciuto e rispettato. Le autorità hanno condannato fermamente l’episodio, ribadendo l’importanza del rispetto delle norme e delle figure istituzionali.Le telecamere di videosorveglianza hanno fornito prove decisive per l'arresto dell'aggressore, confermando l'importanza di tali strumenti per la sicurezza pubblica. La Polizia Locale di Giovinazzo ha ringraziato i cittadini che hanno assistito all’incidente per la loro collaborazione e solidarietà.