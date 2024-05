26 liste per le elezioni comunali a Bari: cinque candidati alla carica di sindaco

Gdp Photos

Michele Laforgia: Sostenuto anche da Convenzione e M5s, ha sei liste collegate: Bari Bene Comune, Laforgia Sindaco, Partito Comunista Italiano, Generazione Urbana, Movimento 5 Stelle e Bari Città d’Europa.

Vito Leccese: Appoggiato anche da Pd, Verdi e Azione, vanta sette liste collegate: Pd, Europa Verde, Leccese Sindaco, Progetto Bari, Decaro per Bari, Con Leccese Sindaco e Noi Popolari. Inoltre, c'è un'ottava lista, #Decaro per il sindaco, presentata solo per i Municipi e non per il Consiglio comunale.

Fabio Romito: Il candidato unitario del centrodestra è sostenuto da ben dieci liste: Romito Sindaco, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi, Noi moderati e Riprendiamoci il futuro, Udc-Prima l’Italia, Agorà, Mario Conca, Pensionati e invalidi giovani insieme.

Sabino Mangano: Ex Movimento 5 stelle, è sostenuto dalla sola lista Oltre.

Nicola Sciacovelli: Ha presentato entrambe le liste collegate nella giornata di ieri: 'Sciacovelli sindaco-Ci piace!' e 'Noi per Bari-Italexit per l’Italia per Sciacovelli sindaco'.

BARI - Con la scadenza del termine per il deposito delle liste fissata per le 12 di oggi, sono state consegnate al Comune di Bari ben 26 liste in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno prossimi, che segneranno il rinnovo dell'amministrazione comunale.Cinque sono i candidati che ambiscono alla carica di sindaco della città:Le elezioni si preannunciano quindi come un momento cruciale per la città di Bari, con una pluralità di proposte e visioni che verranno sottoposte al giudizio dei cittadini.