BARI - Forza Italia presenta il programma per le prossime elezioni a Bari Sabato 25 maggio, alle 18.30, nell’auditorium della Casa del Mutilato, in largo Fraccacreta, a Bari, alcuni candidati di Forza Italia presenteranno il programma amministrativo che il partito intende proporre alla cittadinanza in occasione delle prossime elezioni comunali in programma l’8 e 9 giugno.Il programma, dal titolo “Cambiare per migliorare”, si poggia su tre pilastri fondamentali: pulizia, sicurezza e ordine. Da questi concetti, individuati durante i numerosi confronti avvenuti in questi mesi con i cittadini baresi, sono nate 14 proposte che hanno dato vita al progetto forzista, il cui obiettivo è tracciare una netta discontinuità con il passato: dalla necessità di più verde al miglioramento del servizio di trasporto pubblico, dalla maggiore manutenzione di strade e marciapiedi all’avvio di iniziative mirate ed efficaci per aumentare la sicurezza urbana e la percezione che ne hanno residenti e turisti. Sino ad arrivare a ripensare progetti dubbi come le piste ciclabili, la camionale da 220 milioni di euro e il megaparco “Costa Sud”.All’evento parteciperà il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Fabio Romito, insieme a Giuseppe Carrieri e Francesco Fragola di Forza Italia e a diversi esponenti dei partiti che lo sostengono. Saranno inoltre presenti le candidate al Consiglio Comunale Rita Massari, che con i suoi 22 anni è tra le più giovani in lizza per un posto in Aula Dalfino, Angela Scelsi, avvocato civilista, e Gabriella Soglia, operatrice Caf.«Quello di sabato sarà sicuramente un evento importante per presentare il nostro programma e alcune delle nostre candidate al Comune di Bari – ha detto il consigliere comunale Francesco Fragola -. Crediamo che le donne siano una risorsa in più da valorizzare nei fatti e non solo a parole, come invece purtroppo viene fatto da troppo tempo nel centrosinistra barese e pugliese. Sono sicuro che, con il loro supporto e con il programma pensato e redatto insieme alla cittadinanza, questa città possa davvero cambiare in meglio».