Fotografie che raccontano la cucina nojana: laboratorio di cibo e fotografica con Fabio Ingegno

Il Mercoledì Fotografico, l’appuntamento mensile organizzato dalla biblioteca comunale di Noicàttaro G. Di Vittorio, arrivato quest’anno alla terza edizione, dedica il mese di maggio a un tema speciale: “Fotografie che raccontano la cucina nojana”.

Il format del Mercoledì Fotografico prevede che il pubblico, guidato dalla fotografa professionista Anna Maria De Marzo, possa sperimentare un modo innovativo di “leggere” le immagini. Questo mese, in collaborazione con la Pro Loco di Noicàttaro e l’istituto professionale alberghiero “D. Modugno”, il progetto affronterà la tematica della “fotografia alimentare”. Il programma prevede la partecipazione di un noto fotografo esperto di still life (natura morta), Fabio Ingegno, che guiderà gli studenti dell’alberghiero nell’apprendimento di tecniche specifiche per la fotografia dei piatti, in particolare quelli realizzati dagli stessi studenti rivisitando le ricette della tradizione nojana.

“La fotografia del cibo e dei piatti è oggi una vera specializzazione, nata in modo spontaneo è diventata una pratica utilizzata da fotografi professionisti. Ecco perché abbiamo immaginato un percorso che coinvolgesse tanto gli esperti di fotografia quanto chef e studenti dell’alberghiero”, spiega l’assessora alla Cultura e Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.

Sviluppare competenze fotografiche diventa un'abilità indispensabile anche per aspiranti chef che possono presentare e promuovere i loro piatti: la fotografia alimentare, infatti, guadagna sempre più popolarità, soprattutto attraverso i social come Instagram, in cui la condivisione di immagini del cibo è una pratica comune non solo di professionisti del settore, ma anche del singolo individuo che vuole condividere le proprie sensazioni ed emozioni fotografando il cibo.

“I ragazzi potranno acquisire competenze pratiche spendibili dentro e fuori l’ambito scolastico. Potranno, inoltre, confrontarsi con la preparazione di pietanze tipiche del territorio, una opportunità per far conoscere la tradizionale cucina nojana mantenendo viva la tradizione, al passo con i tempi”, conclude il vicesindaco e assessore all’Istruzione Nunzio Latrofa.

La masterclass con Fabio Ingegno si terrà nei giorni del 22 e 24 maggio:

22 MAGGIO - L’appuntamento sarà focalizzato sulla osservazione e analisi della materia “food photography” per “studiare” le immagini e capire le buone pratiche e/o gli errori da evitare durante la fase di scatto. Questo primo incontro è aperto al pubblico e, in particolare, agli studenti dell’I.P “D. Modugno” e agli operatori del settore. L’intento è quello di offrire gli strumenti-base e, dunque, dare maggiore consapevolezza alla fotografia come mezzo per comunicare e promuovere il prodotto-cibo;

24 MAGGIO - Il secondo incontro è un laboratorio rivolto a un gruppo di studenti dell’istituto alberghiero “D. Modugno” che saranno guidati da Fabio Ingegno nella creazione di fotografie di prodotti tipici nojani (da loro preventivamente preparati).