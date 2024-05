Francia, scioccante video dell'attacco mortale al furgone della Polizia Penitenziaria in Normandia ripreso dalla videosorveglianza

Lo scioccante video mostra il momento dell'attacco al furgone dei prigionieri in Normandia, in Francia, nel quale sono rimasti uccisi almeno due agenti e un detenuto è fuggito, è stato interamente ripreso da una telecamera di sorveglianza. Il cellulare in uso alla Polizia Penitenziaria che trasportava detenuti stava andando da Rouen a Evreux quando si è trovato bloccato al casello di Incarville poco dopo le 11. Il video, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”mostra un'auto nera che colpisce intenzionalmente il veicolo. Subito dopo l'impatto alcune persone hanno aperto il fuoco.