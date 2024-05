Giornata internazionale contro l'omofobia: Leccese ricorda il pimo Pride di Bari

BARI - Oggi, 17 maggio, si celebra la Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, un'occasione per riflettere sui diritti delle persone LGBTQI+ e sull'importanza di combattere ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.Il candidato sindaco di Bari del Partito Democratico, Vito Leccese, ha condiviso un ricordo significativo su Facebook, sottolineando l'importanza del primo pride organizzato a Bari. "Ricordo quando a Bari organizzammo il primo pride. L’amministrazione era di centrodestra e c’era una sensibilità completamente diversa sul tema dei diritti, ma noi ci siamo riusciti e oggi è un appuntamento importante atteso da tutta la città," ha scritto Leccese.Nel suo programma elettorale, Leccese ha previsto l'istituzione di una delega assessorile LGBTQI+ per rafforzare i presidi territoriali di ascolto e antidiscriminazione, tutelare ulteriormente le carriere alias e facilitare il deposito del testamento biologico presso gli uffici comunali."È solo un punto di partenza. C'è ancora tanto lavoro da fare perché in futuro le nuove generazioni non debbano più sentire il peso di alcuna forma di discriminazione," ha concluso Leccese, evidenziando l'impegno necessario per costruire una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti.La Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Bifobia e la Transfobia è stata istituita nel 2004 dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, per commemorare il 17 maggio 1990, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Questo giorno rappresenta un'opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del rispetto e dell'inclusione, valori fondamentali per una società giusta e democratica.