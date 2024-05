Nardò, 'Festa del Mare 2024': sport acquatico sostenibile e benessere celebrano la bandiera blu

NARDO' (LE) - Nardò si prepara a celebrare per il quarto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per il mare e le spiagge più pulite. Con i suoi 25 km di costa, la città continua a distinguersi per l'impegno nella tutela dell'ambiente marino e per la qualità dell’offerta ricreativa. - Nardò si prepara a celebrare per il quarto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per il mare e le spiagge più pulite. Con i suoi 25 km di costa, la città continua a distinguersi per l'impegno nella tutela dell'ambiente marino e per la qualità dell’offerta ricreativa.





Quest'anno, l'amministrazione comunale ha deciso di commemorare questo importante traguardo con una manifestazione speciale che coinvolge tutte le associazioni sportive dedite e promuovere gli sport acquatici a propulsione muscolare, contribuendo così alla sostenibilità dell'ecosistema marino.





L'iniziativa, nata dall'incontro del Presidente del Consiglio Antonio Tondo, delegato allo sport e alle politiche giovanili, con Andrea Sciacca, Presidente di Onda Viva Asd, e Giulia Puglia, Assessora alla Cultura e all'Ambiente, mette in primo piano lo sport e il benessere come elementi centrali della festa.





L'obiettivo è quello di promuovere e divulgare gratuitamente le pratiche sportive come la vela, il kayak e il Sup lungo tutta la costa neritina, attraverso un open day che coinvolgerà le marine di Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro. I tecnici sportivi saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno conoscere gli sport che permettono di vivere il mare in modo pieno e appassionato.





Antonio Tondo sottolinea l'importanza dei valori di solidarietà e inclusione, mentre Giulia Puglia evidenzia che "lo sport e l'ambiente sono parte fondamentale della nostra cultura e dell'offerta culturale della nostra città". Per Andrea Sciacca, "Lo sport aiuta a vivere meglio, socializzare e divulgare la tutela dell’eccellenza ambientale di cui siamo custodi".





La manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell'Area Marina Protetta Porto Cesareo, dell'Ente Parco Naturale di Portoselvaggio e Palude del Capitano, della FISSW Federazione Italiana Surf Sci Nautico e Wakeboard, della Provincia di Lecce e della Consulta dello Sport.Il 1° giugno, le associazioni Over Fishing Salento, Salento Sup, Onda Viva, CKC Santa Caterina, i circoli nautici La Vela e La Lampara, Legambiente Neretum e l'Acquario del Salento si uniranno per far scoprire ai partecipanti la meraviglia della costa neritina, tra le più belle e in salute d'Italia.