Foggia, salta la trattiva tra l'imprenditore Di Matteo e Canonico per l'acquisto della società

- E’ fallita la trattativa tra l’ imprenditore Nicola Di Matteo e Nicola Canonico per l’ acquisto del Foggia nel girone C di Serie C. Di Matteo sarebbe stato disposto a pagare gli stipendi di maggio e giugno 2024 ai calciatori e ai dipendenti della squadra pugliese, a saldare una situazione debitoria di 3 milioni di Euro e a garantire 2,5 milioni di Euro per acquisire la società dauna, ma il presidente e proprietario del Foggia Canonico non ha accettato queste condizioni.