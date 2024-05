Gli stili e accessori più 'trendy' nel 2024

Pixabay

L’Italia, come noto, è considerata la nazione influente nel mondo della moda, patria degli stilisti più amati e apprezzati del mondo, dove si trova il centro nevralgico del mondo fashion: Milano. Nel nostro paese nascono le tendenze più importanti, che vengono poi esportate (o “copiate”) in ogni angolo del mondo, a ulteriore testimonianza di quanto il marchio “made in Italy” sia ammirato e apprezzato anche al di là dei nostri confini nazionali.Il mondo della moda è sempre in costante evoluzione, accompagnato da tendenze che nascono e muoiono anche in un arco temporale ristretto. Non tutte le stagioni, come si suol dire, sono uguali. E ogni annata vive di mode e tendenze diverse, che influenzano, inevitabilmente, il lifestyle di ogni singolo soggetto. Analizziamo insieme ora, alle porte di un’altra estate spumeggiante, quali sono le tendenze più in voga del 2024.Due temi, più d’altri, sono centrali nella società moderna: etica e sostenibilità. Anche il mondo della moda, di conseguenza, si è uniformato a questa esigenza insita nell’animo di un vasto numero di consumatori, che prestano grande attenzione all’acquisto di prodotti eco-friendly per quanto concerne i loro capi di abbigliamento. Secondo un nutrito numero di esperti del settore, il futuro del mondo della moda sarà contraddistinto dall’utilizzo di materiale riciclato e da processi di produzione a basso impatto. E quanto sta avvenendo in questo 2024, di conseguenza, è solo l’inizio di una tendenza destinata a consolidarsi col passare del tempo.Nel corso di questo primo scorcio d’anno, il mondo della moda si è contraddistinto per il cospicuo aumento della proposizione di accessori tech-friendly, noti anche col nome di “vestiti intelligenti”. Questo specifico comparto è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni, grazie all’utilizzo sempre più frequente della tecnologia anche nel mondo della moda. Tra gli oggetti più di tendenza si segnalano gli auricolari wireless e gli smartwatch, che offrono stile e funzionalità innovative, diventati parte integrante del look quotidiano di un elevato numero di persone.Lo streetwear resta sempre uno stile di grande tendenza in ogni stagione, in grado di rinnovarsi in base a ogni contesto. Anche nel 2024 sta riscontrando un grande successo, seppur con uno stile rinnovato rispetto al recente passato. Quest’anno, infatti, la moda streetwear è basato essenzialmente sulla sperimentazione e innovazione, contraddistinto da una “fusion” tra elementi classici e dettagli futuristici. A farla da padrone sono i colori audaci, accompagnati, non di rado, da silhouette oversize e stampe grafiche, che testimoniano il desiderio di “evasione” in un contesto storico, come l’attuale, dominato da una crescente sensazione di insicurezza a causa dei numerosi conflitti presenti in tutto il mondo.Tra gli accessori di moda più trendy del 2024 segnaliamo le sigarette elettroniche, che fanno parte dell’outfit quotidiano di tantissimi italiani e vanno ben oltre il mero ruolo “sostitutivo” delle tradizionali bionde. Le sigarette elettroniche su vapeinitaly.com sono un elemento di stile, si contraddistinguono per il design accattivante e colori alla moda in grado di personalizzare il look di chi le utilizza. Un modo per esprimere la propria personalità e in grado di esaltare ulteriormente il proprio stile.Quando si parla di moda, un occhio al passato, anche per comprendere meglio le tendenze future, è sempre opportuno lanciarlo. E anche nel 2024, lo stile vintage sta riscuotendo un discreto successo. Questi primi mesi del quarto anno del terzo decennio del nuovo millennio, tuttavia, hanno messo in luce uno stile vintage piuttosto differente rispetto agli ultimi anni, in cui gli elementi del “passato” diventano tutt’uno con quelli del “presente” e sono in grado di offrire un look eclettico e di forte impatto visivo.