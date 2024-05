Happy Casa Brindisi conferma Tommaso Laquintana per la stagione 2024/2025 in Serie A2

FRANCESCO LOIACONO - Tommaso Laquintana, playmaker di 28 anni dell'Happy Casa Brindisi, è stato confermato per il prossimo campionato di Serie A2 di basket. Laquintana ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra pugliese fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di rinnovo per un'altra stagione in caso di promozione in Serie A1. Il precedente accordo scadrà il 30 giugno 2024.Nonostante la retrocessione della squadra in Serie A2, il rendimento di Laquintana è stato positivo, dimostrando un contributo significativo sia in fase difensiva che offensiva. Il cestista ha eccelso nelle triple, nei tiri da due punti e nei tiri liberi, oltre a essere fondamentale nell'organizzazione del gioco.Laquintana ha alle spalle una carriera ricca di esperienze in diverse squadre italiane. Ha iniziato a giocare con il Ruvo, per poi passare al Cus Bari, all'Orlandina in Sicilia, al Biella, al Brescia, al Trieste e al Pistoia. A livello nazionale, ha indossato la maglia dell'Italia, rappresentando il paese nelle selezioni Under 20 e Under 18.La conferma di Laquintana è un segnale importante per l'Happy Casa Brindisi, che punta a ritornare rapidamente in Serie A1. La sua esperienza e le sue capacità saranno cruciali per il successo della squadra nel prossimo campionato.